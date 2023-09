Manfredi: “Per le scuole dell'infanzia, 55 maestre e 77 educatori”

"Abbiamo operato un investimento forte sulle scuole dell'infanzia con assunzioni importanti di 55 maestre e 70 educatori". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che stamattina ha inaugurato l'anno scolastico all'asilo nido De Meis nel quartiere di Ponticelli.

"Abbiamo organizzato - spiega Manfredi - tutti i servizi per i bimbi e ora lavoriamo anche su investimenti importanti con il Pnrr per ristrutturare tutte le scuole dell'infanzia. Ma la città ha bisogno ancora di altri investimento, perché le domande di frequenza sono di gran lunga superiori all'offerta che abbiamo e quindi nei prossimi anni miglioriamo l'offerta dell'asilo con nuove risorse, per avere sempre più bimbi in scuole materne pubbliche. È un modo anche per dare una nuova risposta a bisogno di educazione dei nostri bambini".