Caso di Covid a scuola, chiude l'istituto Carlo Poerio

A causa di un caso acclarato di Covid-19, la scuola Carlo Poerio del corso Vittorio Emanuele resterà chiusa domani. A dare la notizia la dirigente scolastica: "Le attività didattiche in presenza sono sospese per lo svolgimento delle necessarie operazioni di sanificazione straordinaria e pulizia dell’istituto per un caso di Covid che ha riguardato uno studente sabato 30 gennaio".

Lo scorso lunedì, nel giorno della riapertura delle lezioni in presenza, erano stati segnalati assembramenti proprio alla Carlo Poerio nel momento dell'ingresso degli alunni a scuola (anche se non dovrebbe esserci alcun nesso al momento).