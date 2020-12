Riapertura scuole, Azzolina: "Non perderemo neppure un'ora. Si torna il 7 gennaio in classe"

"Il Governo è unito sul riaprire la scuola il 7 gennaio. Non possiamo perdere nemmeno un'ora, non importa se il 7 gennaio è un giovedì. La scuola, tanto bistrattata in passato, deve ritrovare la sua centralità", sono le parole del ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a Mezz'ora in più su Rai 3.

Non si sa al momento, dipenderà anche dai dati sui contagi, cosa intenderà fare la Regione Campania, che finora ha adottato misure più restrittive del Governo in materia di lezioni in presenza. Da non trascurare anche il nodo trasporti pubblici.

Il ministro Azzolina sarebbe orientata ad allargare le presenze in classe anche per gli studenti dei licei.