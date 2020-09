Ritorno a scuola, de Magistris: “Saremo pronti ma dovevano accorgersene prima”

"Se ne potevano accorgere anche prima della coincidenza tra le elezioni e l'apertura della scuola. Sono stati un po' approssimativi ma, arrivati a questo punto, è giusto non far coincidere le elezioni con l'apertura della scuola. Potevano pensarci prima, noi eravamo pronti per il 14 e saremo pronti per il 24". Lo dice il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando, a Tagadà su La7, l'ufficializzazione della data di riapertura delle scuole in Campania fissata al 24 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.