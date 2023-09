A Ponticelli l'inaugurazione dell'anno scolastico con il sindaco Manfredi e l'assessora Striano

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l’assessora all’istruzione Maura Striano hanno inaugurato questa mattina l’anno scolastico 2023-24 presso l’asilo nido “De Meis” a Ponticelli, alla presenza anche del presidente della Municipalità 6 Alessandro Fucito.

Proprio l’asilo nido “De Meis” sarà interessato da un intervento di riqualificazione che partirà a novembre grazie ai fondi del Pnrr: “Abbiamo operato un grande investimento sulle scuole dell’infanzia - ha sottolineato il sindaco Manfredi - . Abbiamo fatto assunzioni importanti, 55 maestre, 70 educatori, e abbiamo riorganizzato tutti i servizi. C’è stato anche un incremento delle iscrizioni, limitatamente alle possibilità che avevamo di accogliere i bambini. Sono previsti importanti investimenti con il Pnrr: con questi fondi ristruttureremo tutte le scuole dell’infanzia, anche se la città ha bisogno di ulteriori investimenti perché le domande d’iscrizione sono nettamente superiori all’offerta che possiamo garantire".

"Progressivamente, nei prossimi anni, miglioreremo l’offerta con nuove risorse per fare in modo che ci siano sempre più bambini di Napoli nelle scuole materne pubbliche, in modo da dare una risposta ai bisogni di educazione dei nostri bambini”, ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.

Striano: "Cercheremo di partire a settembre con la refezione"

“Abbiamo anticipato l’avvio delle attività dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali al primo di settembre. Cercheremo di partire a settembre anche con la refezione scolastica e stiamo cercando di completare l’organico del personale. Stiamo facendo in modo di recuperare il tempo perduto e di utilizzare tutte le risorse possibili per dare le risposte alle famiglie”, ha spiegato l'assessora comunale all'istruzione Maura Striano.