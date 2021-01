ANM for school, nuove linee e più bus per la ripartenza della didattica in presenza

E' stato presentato presso la stazione bus ANM di piazza Garibaldi il programma dell’offerta di trasporto dell’ANM e di micromobilità per la ripartenza della didattica in presenza degli studenti delle scuole secondarie.

Con l’istituzione di nuove linee ANM per le scuole, l’Amministrazione de Magistris è pronta per la ripresa scolastica nell’ottica di assicurare ai ragazzi e alle famiglie il miglior servizio possibile in piena sicurezza.

L’articolazione della proposta di trasporto “dedicato” è stata illustrata dall’Amministratore Unico ANM Nicola Pascale; dagli assessori alla Annamaria Palmieri, Alessandra Clemente, Rosaria Galiero e Marco Gaudini, ognuno per le proprie specifiche competenze. Presente anche Ciro Langella, Consigliere delegato al Trasporto Pubblico non di linea.

"Con l’istituzione delle nuove linee ANM for school l’Amministrazione Comunale si fa trovare pronta per la ripresa scolastica, augurandoci che avvenga quanto prima anche per le scuole secondarie come per quelle del I ciclo, che tra domani e lunedì tornano in presenza a seguito di sentenza del Tar Campania. Siamo al servizio dei ragazzi con oltre 19 linee bus dedicate, 45 bus coinvolti, oltre 350 corse quotidiane. Il piano, fortemente voluto anche dalla Prefettura di Napoli, che ha svolto un fondamentale ruolo di coordinamento istituzionale, è volto ad assicurare ai ragazzi ed alle famiglie il miglior servizio possibile, in sicurezza, anche grazie ai turni che le scuole hanno preventivamente predisposto su indicazione dell'USR e del Prefetto per ridurre gli assembramenti nelle ore di punta". Hanno dichiarato gli assessori Clemente, Gaudini, Palmieri, Galiero ed il consigliere delegato al trasporto pubblico non di linea Ciro Langella



Con la ripresa delle attività didattiche in presenza riparte anche la proposta di servizio di Anm dedicata alla mobilità degli studenti delle scuole secondarie superiori. Il programma Anm for School, arricchitosi rispetto a settembre con l’inserimento di nuove linee in subaffidamento, prevede l’attivazione di 8 collegamenti finalizzati alla mobilità studentesca che impegneranno complessivamente 30 bus per un totale di 350 corse giornaliere integrative rispetto all’offerta ordinaria.

Le nuove linee rispondono alle specifiche istanze raccolta da circa 30 Istituti scolastici della città dislocati in zone non raggiunte dai collegamenti metropolitani su ferro, con molti dei quali è stata definita nel dettaglio l’articolazione della proposta di trasporto in termini di orari delle corse di adduzione e di deflusso, in funzione delle origini/destinazioni degli studenti e tenendo conto degli orari di inizio lezioni in presenza, fissati nei due scaglioni delle ore 08:00 e delle ore 10:00. A queste nuove linee si aggiunge il consolidamento dell’offerta di servizio con 15 bus aggiuntivi e 100 corse già programmato nelle scorse settimane su ulteriori 11 linee caratterizzate da domanda scolastica prevalente In totale, Anm contribuisce al potenziamento dell’offerta di mobilità con 19 linee (20 con la S1 sospesa), 8 delle quali appositamente istituite, per le quali mette in campo ulteriori 45 bus, tra risorse interne ed in subaffidamento, e 450 corse integrative rispetto alla programmazione base.

IL SERVIZIO NEL DETTAGLIO:

Le linee di nuova attivazione:

1) Linea S2: di collegamento tra il Vomero, il plesso universitario di M. S. Angelo, quello di Fuorigrotta e gli Istituti scolastici di via Terracina- via N. Agnano-Bagnoli (esercita con bus Granturismo)

2) Linea S3: di collegamento tra Pianura/Soccavo e gli istituti di via Manzoni/Caravaggio (linea esercita in maniera mista, con bus di linea e Granturismo)

3) Linea S4: di collegamento tra Pianura/Fuorigrotta e gli istituti di via Terracina e viale Kennedy (linea esercita in maniera mista, con bus di linea e Granturismo)

4) Linea S5: di collegamento tra Pianura e gli istituti scolastici del Vomero (linea esercita in maniera mista, con bus di linea e Granturismo)

5) Linea 606, in esercizio sulla tratta Scampia-Secondigliano-Don Bosco-p. Carlo-III-p. Garibaldi (esercita con bus Granturismo)

6) Linea 680, di collegamento diretto via Tangenziale tra Scampia/Secondigliano, Vomero (IV Giornate), e Fuorigrotta (esercita con bus Granturismo)

7) Linea 682: Paternum – Secondigliano - Don Bosco (esercita con bus Granturismo)

8) Linea 684: Galassie – Secondigliano – Calata Capodichino- Carlo III – Foria (esercita con bus Granturismo)

La linea S1, di collegamento tra la stazione metro 2 e la Cumana di Campi Flegrei con i plessi universitario Federico II di via Claudio e di M. S. Angelo, resterà sospesa fino alla riattivazione della didattica in presenza a M. S. Angelo.

A queste nuove linee si aggiunge il consolidamento dell’offerta di servizio con 15 bus aggiuntivi e 100 corse già programmato nelle scorse settimane su ulteriori 11 linee caratterizzate da domanda scolastica prevalente:

1) Linea C31: Posillipo-Manzoni-Vomero

2) Linea 140: Posillipo – Chiaia - S. Lucia

3) Linea 182: Paternum – Don Bosco – Carlo III - Foria

4) Linea 184: Galassie – Secondigliano – Calata Capodichino - Carlo III - Foria

5) Linea 169: Casalnuovo –Poggioreale - Nazionale

6) Linea 156: S. Giorgio –2 Giugno

7) Linea 173: Volla –2 Giugno

8) Linea 254: Napoli-Portici

9) Linea 633: Pianura- Soccavo-Vomero

10) Linea C16: Mergellina-Vittorio Emanuele-Imbriani

11) Linea 502: Fuorigrotta-Terracina-N. Agnano- Agnano