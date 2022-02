Workout ormonale, cos’e’ e come può aiutarci a dimagrire e a tornare in forma

Ogni volta che ci alleniamo in palestra o pratichiamo una qualsiasi attività sportiva scateniamo una risposta ormonale del corpo che produce effetti sul nostro organismo. L’attività ormonale durante l’esercizio fisico gioca, infatti, un ruolo fondamentale perché gli ormoni, oltre a regolare le funzioni vitali, influiscono anche sulla capacità di perdere peso e di mettere su massa, di modulare la produzione di energia e sul metabolismo. Il testosterone, ad esempio svolge una funzione nella formazione dei muscoli, mentre l’adrenalina e le endorfine aumentano le energie e la resistenza.

Praticare, quindi, esercizi specifici e mirati, capaci di modulare i livelli degli ormoni, può aiutarci a dimagrire, a sentirci in equilibrio con il nostro corpo, oltre a farci raggiungere i risultati desiderati. Il coach napoletano Davide Filippone ci spiega come attraverso il workout ormonale possiamo tornare in forma ottimizzando l’allenamento e bilanciando gli ormoni del nostro organismo.

Davide, in che modo l’allenamento fisico incide sull'attività ormonale?

“L’allenamento è un fattore stressante e tramite un suo “dosaggio” corretto possiamo ottenere risposte precise dal nostro corpo come un aumento della forza, un miglioramento della resistenza, una riduzione di grasso. Ogni tipologia di allenamento determinerà un certo di tipo di risposta metabolica del corpo, scatenando una risposta ormonale che è una risposta di protezione del nostro organismo ad un agente stressante (l’allenamento fisico). Stimolo il corpo, lo stanco, per certi versi lo “danneggio”, ma poi grazie al recupero e alla nutrizione permetto all’organismo di passare a una fase di miglioramento in cui il corpo è più forte e più sano”.

Che relazione c’è tra carico di lavoro e risposta ormonale? Quali ormoni vengono coinvolti durante l’allenamento fisico?

“Senza entrare troppo nel dettaglio, dobbiamo sapere che durante l’esercizio fisico vengono stimolati alcuni ormoni (estrogeni, ormoni tiroidei, insulina, testosterone, ormone della crescita, cortisolo) che controllano determinati percorsi regolatori e metabolici necessari per produrre energia, aumentare la massa muscolare e ridurre il grasso. Detto questo, ci sono alcuni errori molto comuni che commette chi pratica attività fisica non agonistica e che possono generare un disequilibrio ormonale che ostacola il raggiungimento dei risultati sperati come una perdita di massa magra o una resistenza al dimagrimento. Partendo dallo stress emotivo e quotidiano che ogni giorno affrontiamo e che va a sommarsi a quello atletico, un allenamento andrebbe strutturato sempre in parallelo a un regime alimentare dove tutto deve essere bilanciato e funzionale alla persona (considerando anche il suo stato emotivo e la vita che conduce). Questo perché sbilanciando uno di questi fattori (allenamento e nutrizione) si influenza sensibilmente il cortisolo, ormone catabolico che viene rilasciato in situazioni di stress fisico. Tra gli errori più comuni ci sono: un tipo di allenamento poco bilanciato (tutti i giorni o con volumi di lavoro esagerati) e troppo intenso (cardio con frequenza cardiaca troppo alta) e che non rispetta adeguatamente il recupero muscolare; un’alimentazione non equilibrata, troppo restrittiva e magari con pasti saltati o troppo distanziati che viene percepito come un ulteriore stress e porta il corpo in debito. Questi “errori” fanno attivare il sistema nervoso simpatico (ha varie funzioni legate alla reazione di attacco o fuga mediata da due neurotrasmettitori) disattivando processi biologici come la riparazione muscolare, peggiorando l’equilibrio ormonale e portando con sé un aumento di fame con desiderio di cibo “spazzatura” e tutto quel che ne consegue”.

Questo discorso vale sia per gli uomini che per le donne?

“Certamente. Ma la condizione della donna è di gran lunga più complessa considerando che periodicamente sperimenta vere e proprie tempeste ormonali, quelle del ciclo mestruale”.

Come regolare, quindi, l’attività fisica in funzione del corpo e seguendo i cambiamenti ormonali?

“La cosa che andrebbe regolata è lo stile di vita in generale dove gli stressori mentali, ambientali e fisici incidono sul nostro benessere e di conseguenza sugli ormoni. In condizioni dove è diventato un privilegio mangiare a casa a pranzo, dove si dorme 4 ore a notte, dove c’è poco tempo per il sé interiore e dove non si stacca realmente mai la spina, c’è poco da fare se non rivedere prima di ogni cosa il tutto. L’equilibrio ormonale, se non in casi di disfunzione (dove è doveroso rivolgersi allo specialista) si metterà a posto da solo: 1) seguendo un’attività fisica adeguata e consigliata da coach che calibrano bene una programmazione con margine e periodizzazione; 2) seguendo un’alimentazione equilibrata e sana, ben calibrata da un nutrizionista che si soffermi sulla qualità di ogni alimento che mangiate, educandovi alla scienza dell’alimentazione e a uno stile di vita di sano; 3) stando il più possibile all’aria aperta, al sole, passeggiando, leggendo, liberando la propria creatività, ascoltando musica; 4) riposando bene (dormire rispettando i cicli circadiani è fondamentale); 5) coltivando sane relazioni sociali e prendendosi del tempo per se stessi; 6) non deprimendosi ma accettandosi e ponendosi domande del tipo “Come posso migliorare?”; 7) lasciandosi ispirare e non dando per scontato ciò che abbiamo”.

Quindi come viene strutturato il workout ormonale?

“Come dicevo prima, serve un approccio multi-integrato a 360°, in cui si aiuta chi non fa pratica agonista curando l’interezza di un programma di benessere e forma, e considerando due aspetti principali: dopo quanto ci si allena e come ci si allena. Questi aspetti, a mio avviso, sono più importanti di dettagli tecnici come, per esempio, la velocità di movimento nello sforzo che incide sulla produzione di testosterone oppure il volume di lavoro che incide sulla risposta di produzione dell’ormone della crescita”.

Quali benefici offre al corpo e all’umore?

“Durante gli allenamenti si producono nel nostro organismo i cosiddetti ormoni della felicità (dopamina, serotonina, endorfine) che contribuiscono alla nostra sensazione di benessere e gioia. Contribuiscono a una positiva percezione di sé, a una maggiore fiducia in sé stessi oltre che a un incremento dell’energia e dell’entusiasmo. Quindi già in età infantile e adolescenziale l’attività fisica assume un’importanza fondamentale sia per il benessere fisico che per quello educativo. E va valorizzato costantemente per tutta la vita”.

Come impostare l'allenamento in base alle fasi del ciclo mestruale?

“Esiste un metodo, detto POM, utile per sfruttare con una tipologia differenziata di allenamenti le risorse e le capacità femminili durante tutte le fasi del ciclo mestruale, ascoltando il proprio corpo e non stressandolo ulteriormente. Il metodo è assai articolato e prevede sedute allenanti diversificate per ogni fase del ciclo. Dunque, semplificando al massimo: nella fase post-mestruale, dove in genere la condizione è ottimale e la forza è buona, sarebbe preferibile svolgere dei circuiti; nella fase ovulatoria, dove il progesterone aumenta sarebbe più opportuno svolgere degli allenamenti anaerobici; nella fase mestruale, considerato l’affaticamento psicofisico, sarebbero meglio sedute di allenamento aerobico a bassa intensità, stretching e yoga”.