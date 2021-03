“Sound and Medicine”, webinar gratuito sui benefici della musica in medicina

In ogni età e in ogni cultura, sin dal ventre materno fino alla vecchiaia, la Musica da sempre accompagna l’essere umano. I campi di applicazione della musica sono innumerevoli, e con la Medicina c’è una stretta relazione sin dai tempi antichi. E’ ampiamente dimostrato, ormai, quanto la musica possa avere effetti benefici sul paziente e migliorarne la qualità della vita.

Il webinar dal titolo "Sound and Medicine" si propone di:

stimolare ed incoraggiare il senso musicale della persona fornire elementi di base sull’utilizzo della musica in medicina;

supportare la terapia medica convenzionale;

riportare testimonianze di applicazioni della musica ad alcune branche della medicina.

Responsabili scientifici dell’incontro virtuale, realizzato con il sostegno del CSV Napoli nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Le Comunità solidali” e il patrocino dell’Ordine dei Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia, in collaborazione con la Clinica Ruesh, i dottori Fabio Perricone e Marco Lombardi.

Per partecipare al webinar gratuito, che si terrà il 6 marzo dalle ore 10 alle 12, si può inviare una richiesta a comunicazione@clinicaruesch.it o tramite whatsapp al numero 3270392776. I partecipanti potranno intervenire durante il confronto secondo le modalità indicate. La sede del collegamento è il Centro Studi Ruesch, in viale Maria Cristina di Savoia 39.

PROGRAMMA:

SALUTI dei Prof. Antonio Chiantera, Gianfranco Merlino e Carlo Foresta

Ore 10.00 - Introduzione di Fabio Perricone e Marco Lombardi

I SEZIONE - dalle 10.10 alle 10.40 - Moderano: Giampaolo Mainini e Carlo Alviggi

Principi di music & sound, la musica ed il sistema nervoso centrale – Marco Lombardi

L’impatto dei suoni e della musica nell’epigenetica dei primi 1000 giorni – Fabio Perricone

L’antropologia fra suoni, linguaggio e musica – Valeria Iacobacci

INTERVALLO MUSICALE di Claudia Megrè

II SEZIONE - dalle 10.45 alle 11.15 - Moderano: Valeria Iacobacci e Andrea Garolla

La musicoterapia ed il suo effetto nel trattamento dei pazienti HIV positivi – Vincenzo de Falco

Musica e udito: Uno studio sui pazienti ipoacusici – Marianna Maffei

Psicologo, suoni e musica – Sonia de Balzo

INTERVALLO MUSICALE di Claudia Megrè

III SEZIONE – dalle 11.20 alle 11.50 - moderano: Alessandro Giamattei ed Elisabetta Trabucco

La musica nel corso di accompagnamento alla nascita – Mario Passaro

L’effetto della musica sulla professione medica, storytelling – Raffaele Lauria

L’impatto della Musica sulla Ginecologia e l’Ostetricia – Marco Rigatti

Lo strumento più antico del mondo, la voce umana – Luca Lupoli

Intervento comico: Alessandro Bolide