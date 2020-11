Vitamina D e prevenzione del Covid-19, qual è la connessione: risponde l’esperto

La vitamina D è un ormone importantissimo per l'intero organismo. Aiuta a proteggere le ossa e a rinforzare il sistema immunitario, riduce il rischio di cancro, protegge dal diabete, dalle malattie cardiovascolari e autoimmuni. Numerosi studi hanno, inoltre, dimostrato che, insieme agli ormoni sessuali, la vitamina D è in grado di modulare i processi riproduttivi sia nelle donne che negli uomini. Ma da dove proviene la vitamina D contenuta nel nostro organismo? L’80-90% viene prodotta dalla cute per effetto dei raggi UVB, mentre una quantità minore deriva dall’alimentazione o dalla supplementazione. Negli ultimi mesi si sono diffuse voci riguardo la sua efficacia nel contrasto dell’infezione da SARS-CoV-2. Tutto è nato da uno studio condotto da due docenti dell’Università di Torino, che ha rilevato un’ipovitaminosi D (carenza dell’ormone) nella gran parte dei pazienti Covid analizzati. In realtà il documento pubblicato richiama semplicemente l’attenzione sulla necessità di assicurare a tutti i soggetti, soprattutto anziani, i normali livelli di questa vitamina. La carenza di vitamina D è associata, infatti, a un aumento delle infezioni in generale, anche virali: poichè questo ormone rinforza, come anche altre sostanze (ad esempio la lattoferrina), il sistema immunitario, è necessario che nessun organismo ne sia carente, soprattutto in questo periodo. Abbiamo approfondito il tema in un’intervista al dott. Giuseppe Russo, medico di base presso l’ASL Napoli 1, che ha in cura numerosi pazienti Covid.

- Perché la vitamina D viene definita “vitamina” se è un ormone?

“Quella che comunemente chiamiamo "vitamina D", in realtà appartiene ben poco al gruppo delle vitamine, bensì, per struttura chimica (steroidea) e per funzione, è un pro-ormone. I pro-ormoni non sono altro che dei precursori della sintesi degli ormoni”.

- Dove viene prodotta e a cosa fa bene?

“1/3 del nostro fabbisogno giornaliero di vitamina D proviene dagli alimenti (pesce azzurro, tuorlo d’uovo, latte e formaggio), la restante parte si forma nella pelle attraverso l’esposizione ai raggi solari, e viene immagazzinata nel fegato e nel tessuto adiposo. Gli effetti sono molteplici e svariati. Quelli più noti riguardano la crescita ossea, l’allattamento e la gravidanza. Tuttavia molti studi hanno evidenziato che una sua carenza è spesso associata a diversi tipi di malattie, quali diabete, infarto, morbo di Alzheimer, allergie, sclerosi multipla, obesità e riduzione del tono dell’umore”.

- Si sta parlando di una possibile correlazione tra vitamina D e Covid-19. E’ vero che la carenza di vitamina D (ipovitaminosi D) può rendere maggiormente esposti al virus? Mentre una sua supplementazione può essere una valida strategia di prevenzione?

“L’integrazione della vitamina D, anche in dosi generose, nel contagio da COVID 19, è giustificata dalla sua azione di modulazione del processo infiammatorio e di regolazione del sistema immunitario. Un suo uso preventivo, però, per essere efficace, non può prescindere da un corretto e puntuale dosaggio della sua concentrazione nel sangue”.