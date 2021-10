Giornata Mondiale del Diabete, Open Day al Centro Assistenza Diabetici di Napoli

In occasione della Giornata Mondiale del Diabete (14 novembre), il C.A.D. (Centro Assistenza Diabetici) ha organizzato, presso la sede di via Labriola di Napoli, tre giornate di visite specialistiche gratuite per la prevenzione e la cura del diabete, malattia cronica invalidante.

"Nel corso degli Open Day - dichiara il Responsabile Scientifico, Dr. Luigi Gesuè - verrà garantito il libero accesso, quindi senza prescrizione medica, a visite e controlli della terapie, che saranno effettuati da specialisti diabetologi gratuitamente". Verrà, inoltre, evidenziata l'importanza di adottare alcuni accorgimenti utili per contrastare il diabete come una dieta corretta, controlli periodici, verificare la familiarità della malattia ed evitare una vita sedentaria.

L'iniziativa, organizzata presso uno dei Centri più grandi dell'area nord di Napoli, si inserisce in un percorso di lotta ad una malattia che, in base ai dati OMS, colpisce circa il 5% della popolazione mondiale. Un numero che, sempre in base agli studi dell'OMS, potrebbe raddoppiare entro il 2030 colpendo circa 370mln di persone. Il dato in Italia è addirittura superiore perché riguarda oltre il 6% della popolazione con diabete diagnosticato. Numeri destinati ad aumentare sensibilmente se si tiene conto in generale di chi ha alterazioni della glicemia.

"La prevenzione, la diagnosi precoce e cure adeguate e tempestive, sono fondamentali per evitare le complicanze, soprattutto legate al cuore, del diabete", conclude il Dr. Gesuè.