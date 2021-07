Covid, il direttore dell'Asl Napoli 1: "Se si contagia con la variante, chi è vaccinato non ha sintomi gravi"

“Oggi che abbiamo poche prime somministrazioni ci stiamo dedicando alle seconde dosi che consentono di arrivare al green pass. Chi è vaccinato se si contagia con la variante non ha sintomi gravi. Chiedo di continuare a mantenere alto il livello di igiene, indossare la mascherina e vaccinarsi. Stiamo iniziando a riprendere le attività e non vogliamo fare di nuovo un passo indietro, bisogna vivere con rispetto verso se stessi e gli altri”. Così il direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, parlando a Radio Crc nel corso della trasmissione "Barba&Capelli", ha fatto il punto della situazione sulla campagna vaccinale nella città di Napoli, lanciando un appello ai cittadini.

“Il momento degli hub vaccinali per le prime dosi è passato e stiamo rimodulando con l’attuale scenario la nostra offerta di servizio, più capillare con i medici di base e con le farmacie. Abbiamo fornito migliaia di dosi e ci aspettiamo un ritorno uguale. Stiamo andando noi verso le persone. I numeri non sono più quelli che esigevano un’organizzazione molto spinta e con percorso di prenotazione. Oggi parliamo di alcune migliaia distribuite su diversi punti e lo stiamo facendo con open day che riguardano la seconda dose permettendo così il green pass”, ha aggiunto il direttore dell'azienda sanitaria locale partenopea.

Sulle cause dell’assenza di prenotazioni per la prima dose, Verdoliva ha spiegato: “Ho chiesto ai miei direttori di distretto e ai farmacisti di informarsi per capire questa mancanza di adesioni. Stiamo analizzando i motivi più disparati e avere un punto più vicino casa e operatori con cui si dialoga in modo continuo, permette di vaccinarsi con più facilità. Sugli open day siamo andati benissimo, sono esauriti i 3500 della Stazione Marittima”.