Vaccino anti-Covid italiano, come funziona e quando sarà pronto: risponde l’immunologo del Cardarelli

E’ trascorso quasi un mese dall’avvio in tutta Europa della campagna vaccinale contro il Covid-19. Nonostante le difficoltà legate alla logistica e lo scetticismo di alcuni, il nostro Paese è, ad oggi, al primo posto per il numero di vaccini somministrati. Se è partita con il piede giusto, la campagna vaccinale rischia, però, ora un rallentamento a causa dei ritardi nell’ultima settima sulla consegna delle dosi dei vaccini di Pfizer per tutti gli Stati membri. Ieri alla regione Campania è stato comunicato che la fornitura prevista per il giorno 25 gennaio è stata dimezzata. Con questi ritardi si rischia di non avere sufficienti dosi per il richiamo del vaccino (cioè la seconda iniezione prevista dopo 21 giorni). Intanto è iniziata anche la somministrazione del vaccino di Moderna: le prime 46mila dosi sono arrivate in Italia il 12 gennaio e distribuite alle regioni più virtuose (cioè quelle che hanno dimostrando maggiore efficienza nella somministrazione): tra queste c’è anche la Campania. Oltre ai due vaccini americani approvati dall’EMA e dell’AIFA, potrebbe arrivare presto anche un vaccino “made in Italy”, ora in fase di sperimentazione clinica. Si chiama GRAd-COV-2 ed è prodotto dall’azienda farmaceutica romana ReiThera. La prima fase di sperimentazione, conclusasi da poco, è avvenuta all’ospedale Spallanzani di Roma su 100 volontari di età compresa tra i 18 e i 55 anni. Quando sarà pronto? E in cosa si differenzia rispetto ai vaccini di Pfizer e di Moderna? Ce ne parla il dott. Andrea del Mastro, specialista in Immunologia e Allergologia del Cardarelli.

- La sperimentazione del vaccino italiano ha appena concluso la fase 1. Cosa dicono i risultati?

“I primi dati diffusi dall’azienda ci dicono che questo vaccino è efficace, come quelli di Pfizer-Biontech e di Moderna, nell’evocare una risposta immunitaria contro SARS-CoV-2 sia in termini di produzione anticorpale che di stimolazione dei linfociti T. In particolare, il 92.5% dei 100 soggetti volontari hanno sviluppato anticorpi dopo una sola somministrazione del prodotto. Inoltre, GRAd-CoV2 si è dimostrato sicuro, non avendo determinato nessun evento avverso significativo”.

- Ci può spiegare, nel dettaglio, cosa avviene nelle diverse fasi della sperimentazione clinica (sull’uomo)?

“Le fasi di sperimentazione clinica di qualsivoglia farmaco o vaccino sono 4, ed è bene sottolineare che seguono una fase preclinica in cui vengono definite le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto in studio, che viene poi testato su modelli animali ricavandone informazioni preliminari su sicurezza ed efficacia. Nella fase 1 viene verificata nell’uomo la tollerabilità del prodotto, ovvero l’insorgenza e la gravità degli effetti collaterali. La fase 2 coinvolge centinaia di persone per valutare l’immunogenicità, cioè la capacità del vaccino di indurre una risposta immunitaria valida. Vengono somministrate dosi diverse per trovare quella migliore. In fase 3 viene testata l’ efficacia del vaccino su larga scala, di solito migliaia di volontari. Solo dopo il superamento della fase 3 la casa produttrice può richiedere alle autorità competenti (l’Agenzia italiana del farmaco e l’Agenzia europea dei medicinali) la registrazione e l'autorizzazione alla commercializzazione. Dopo l’approvazione inizia la fase 4, quella della farmacovigilanza, cioè il monitoraggio della sicurezza e di eventuali altri effetti secondari nel lungo periodo e su vasta scala”.

- Su quale tecnologia si basa il GRAd-COV-2?

“Si basa su una sequenza di DNA contenente il ‘codice” per la produzione della proteina Spike. Tale sequenza è contenuta nel contesto del DNA di adenovirus di gorilla modificato (chiamato GRAd), cioè il virus del raffreddore del gorilla modificato in maniera tale che non possa replicarsi e causare infezione. Non è fantascienza, ma realtà: questa tecnologia vaccinale è già stata sperimentata in un passato passato e si è dimostrata efficace nel generare una potente e durevole risposta anticorpale e T-cellulare in diverse infezioni come Ebola e malaria, e questo virus è stato scelto come vettore poiché è già dimostrato che non sia in grado di causare infezione o malattia negli esseri umani. E’ dunque un’arma molto intelligente, che tra l’altro è stata già testata nei bambini, mostrandosi sicura".

- Quali altre caratteristiche ha questo vaccino?

“Il vaccino italiano è somministrabile in una sola dose, e si mantiene stabile tra i 2 e 8 gradi. Inoltre può essere prodotto su larga scala grazie ai processi di produzione già validati e in essere presso Reithera. Dunque la gestione della campagna vaccinale potrà essere più semplice e rapida”.

- In cosa si differenzia, quindi, rispetto ai vaccini Pfizer e Moderna?

“Le principali differenze risiedono nella tecnologia impiegata, nella singolarità della dose rispetto alla duplice di Pfizer, nella verosimile possibilità di somministrazione ai bambini, e nella pronta possibilità di produzione su larga scala. E’ bene sottolineare però un aspetto comune a quelli a mRNA: la possibilità di essere impiegato in pazienti con alcuni tipi di immunodeficienze o con malattie autoimmuni in fase di remissione”.

- Quando sarà pronto il GRAd-COV-2?

“Speriamo dopo l’estate, dipenderà da come progrediranno gli studi”.

- Secondo uno studio dell'Università di Cremona solo il 57% degli italiani è intenzionato a farsi vaccinare conto il Covid-19. Il restante 43% è sfavorevole o quantomeno scettico nei confronti del vaccino. Che appello vuole lanciare a chi non vuole vaccinarsi?

“Capisco perfettamente chi ha remore a vaccinarsi: la comunità scientifica, per prima, non sta lanciando messaggi univoci, e così le Istituzioni. D’altro canto quel che non si conosce fa sempre paura, e l’argomento è molto complesso. Dunque, invito chi ha dubbi o scetticismi a chiedere spiegazioni a personale qualificato, in particolare medici vaccinatori, immunologi e infettivologi. Ma senza perdere tempo! Ogni giorno che passa si avvicina sempre più la campagna vaccinale di massa: le persone non possono arrivare al vaccino titubanti, in quel momento sarà fondamentale essere convinti. Si tratta di una questione di coscienza civile, prima ancora che una sfida sanitaria: chi potrà vaccinarsi dovrà farlo per il bene comune, soprattutto di coloro che non possono essere vaccinati, e di chi è stato più duramente colpito economicamente e socialmente dalla pandemia”.