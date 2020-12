Covid-19, Punzi (Cotugno): "Ho fatto il vaccino e sto benissimo. Vorrei fosse obbligatorio nel nostro settore"

“Ho fatto il vaccino, sto benissimo, sto andando al lavoro come tutte le mattine. Siamo alla prima dose di vaccinazione e c’è una seconda da fare dove si rilascerà una certificazione. Però oggi è tutto registrato, in Campania c’è la piattaforma Sinfonia da poter scaricare per avere tutte le informazioni”. A dirlo è il direttore del Dipartimento malattie infettive dell’ospedale Cotugno di Napoli, il dott. Rodolfo Punzi, intervenuto nel corso della trasmissione Barba&Capelli in onda su Radio Crc Targato Italia.

Per l'infettivologo, che è stato il primo ad essere vaccinato nel nosocomio partenopeo, la vaccinazione dovrebbe essere obbligatoria per medici e infermieri: “Vorrei che il vaccino fosse obbligatorio per il nostro settore, è un atto di responsabilità verso i pazienti Covid e non Covid. Lo dico anche ai miei infermieri: devono scegliere la vaccinazione. I vaccini che abbiamo oggi sono assolutamente tranquilli”.

“L’elemento più drammatico di questa malattia è la solitudine che vivono le persone e che nemmeno noi purtroppo possiamo consolare. Siamo coperti da visori e mascherine e i nostri pazienti riescono a vedere solamente gli occhi da cui possono scorgere un sorriso. È complicato garantire la presenza dei familiari durante la degenza, fortunatamente c’è la tecnologia che ci aiuta moltissimo”, ha concluso Punzi.