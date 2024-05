Il vaccino anti influenzale gratis per gli over 60: ecco quando si parte

Per la stagione anti influenzale 2024-2025 che confermata la gratuità per il vaccino per gli over 60. La campagna, come stabilito dal Ministero della Salute, partirà a inizio ottobre. "In considerazione della situazione epidemiologica relativa alla circolazione dei virus respiratori nella stagione 2023-2024 - si legge nella circolare - si raccomanda compatibilmente con la disponibilità di vaccino, di condurre le campagne di vaccinazione antinfluenzale regionali a partire dall'inizio di ottobre (40ma settimana dell'anno) e offrire la vaccinazione alle persone eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione o se riferiscono di aver già avuto uno o più episodi simil-influenzali".

Per il Ministero "è cruciale che le Regioni e le Province Autonome programmino adeguatamente e per tempo le procedure per l'approvvigionamento dei vaccini considerando per i fabbisogni, oltre alle dosi somministrate nelle stagioni precedenti, anche gli obiettivi di copertura delle popolazioni target".

"Per ridurre significativamente la morbosità per influenza e le sue complicanze - si legge -, nonché la mortalità, è necessario raggiungere coperture elevate nei gruppi di popolazione target della vaccinazione, in particolare nelle persone ad alto rischio di tutte le età. Gli obiettivi di copertura, per tutti i gruppi target, sono i seguenti: 75% come obiettivo minimo perseguibile; 95% come obiettivo ottimale".