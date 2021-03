Vaccini ai pazienti fragili dai medici di famiglia: “Siamo pronti ma mancano vaccini e strutture dell'ASL”

“I medici che aderiscono alla campagna vaccinale in modalità “attiva” devono comunicare la lista dei pazienti con fragilità che vaccineranno. Coloro che optano, invece, per la modalità “non attiva” devono registrare i singoli assistiti che verranno presi in carico dalle ASL”. L’intervista al dott. Francesco Papulino

Si sta procedendo in queste ore all’inserimento sulla piattaforma regionale delle adesioni delle persone fragili alla campagna vaccinale anti-Covid. Da mercoledì 17 marzo i medici di medicina generale stanno inserendo sulla piattaforma SINFONIA i pazienti con elevata fragilità appartenenti alla Categoria 1 (soggetti estremamente vulnerabili, con disabilità grave). Secondo il protocollo d’intesa firmato con la Regione Campania, i medici di famiglia possono aderire alla campagna vaccinale scegliendo tra due modalità: una “attiva” (praticando i vaccini presso il proprio studio o le strutture messe a disposizione dalle ASL) e una “non attiva” (in questo caso il medico non vaccinerà ma affiderà i pazienti alle ASL). Se optano per la prima modalità, i medici devono caricare sulla piattaforma la lista dei propri assistiti vulnerabili, nel secondo caso, invece, devono registrare i singoli pazienti fragili affinchè vengano presi in carico dalle ASL. Le criticità, però, non mancano: le dosi dell’unico vaccino ad oggi maneggiabile e conservabile dai medici di famiglia, il Moderna, sono, infatti, centellinate. E poi ci sono i problemi logistici e gestionali legati alle strutture in cui vaccineranno i medici di famiglia. Dopo il caso “AstraZeneca” si rischia un nuovo rallentamento della campagna vaccinale? Ne abbiamo parlato con il dott. Francesco Papulino, medico di medicina generale e segretario della Comegen Campania.

- Mercoledì è stata attivata la piattaforma regionale per l'inserimento, da parte dei medici di medicina generale, delle adesioni alla campagna vaccinale dei pazienti fragili. Qual è il vostro ruolo?

“La medicina generale è a completa disposizione del Sistema Sanitario Nazionale per venire incontro alle esigenze dei pazienti fragili. Martedì abbiamo siglato un accordo con la Regione Campania che prevede il nostro coinvolgimento nella campagna vaccinale. Il protocollo prevede per i medici di medicina generale tre modalità di adesione: due “attive” (praticando i vaccini presso il proprio studio o presso le strutture messe a disposizione dell’ASL) e una “non attiva” (in questo caso il medico non vaccinerà personalmente ma affiderà i pazienti all’ASL Se il medico opta per le prime due modalità non dovrà registrare i pazienti sulla piattaforma regionale bensì fare un’estrazione dal suo database dei pazienti con fragilità e comunicare all’ASL quanti vaccini deve avere. I medici che optano per la terza modalità, che quindi scelgono di non vaccinare, parteciperanno alla campagna vaccinale solo come registratori dei pazienti fragili sulla piattaforma, pazienti che saranno poi presi in carico dall’ASL. Credo che comunque quasi nessuno sceglierà quest’ultima opzione. Per quanto mi riguarda la vaccinazione in studio è poco praticabile per una questione logistica e di organizzazione. In questi giorni i pazienti fragili ci hanno tempestato di telefonate per spronarci a registrarli il prima possibile sulla piattaforma, ma se li registriamo non li vacciniamo più, perché con l’atto della registrazione li affidiamo all’ASL”.

- I pazienti fragili dove saranno vaccinati?

“Le vaccinazioni saranno effettuate negli studi medici o presso le strutture messe a disposizione dall’ASL o presso location organizzate autonomamente da noi. La Medicina generale ha richiesto una struttura solo per i medici di famiglia, ma non credo sarà messa a disposizione. Per quanto riguarda l’ASL Napoli 1, l’unico hub attivo al momento è la Mostra D’Oltremare, che funziona molto bene. Stanno per essere ultimati altri 3 hub: uno presso il Museo Madre, uno presso la Stazione Marittima e l’altro presso il Museo di Capodimonte. Il Museo Madre, a mio parere, è una location poco funzionale. Sono necessari spazi ampi e location dove i pazienti possono venire liberamente con l’auto senza avere difficoltà nel parcheggiare, e il Museo Madre non risponde a queste caratteristiche. Tra i 3 nuovi hub, il più funzionale è sicuramente la Stazione Marittima perché più spaziosa. Per noi medici di medicina generale che apparteniamo al distretto 25 è poco praticabile anche il Museo di Capodimonte perché troppo lontano anche se idoneo. Per quanto mi riguarda il migliore rimane la Mostra d’Oltremare perché ha grandi spazi, tantissimi padiglioni vuoti ed è una location facilmente accessibile, oltre ad aver vicino un ospedale, il San Paolo, con posti in rianimazione”.

- Dove saranno vaccinati i pazienti non deambulanti?

“I pazienti non deambulanti li vaccineremo a domicilio. Questo è forse uno dei motivi per cui l’ASL ha messo da parte il suo ostracismo nei nostri confronti e ci ha consentito di partecipare attivamente alla campagna vaccinale. Per liberarsi di questo onere”.

- L’anestesista sarà presente negli studi medici e negli hub messi a disposizione dall’ASL?

“L’accordo chiarisce che è il medico di medicina generale a doversi procurare l’anestesista, a sue spese. Le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) dovranno provvedere da sole. Questo vale anche per le strutture messe a disposizione dall’ASL che dovrebbero essere fornite solo della logistica infermieristica. Questo punto dell’accordo mi sembra assurdo. Mentre noi veniamo pagati 6 euro a vaccino, i medici dipendenti dell’ASL vengono pagati 40 euro l’ora, qualcuno, come i medici delle USCA, anche 70 euro, e poi non vogliono pagarci l’anestesista, figura necessaria che consentirebbe di vaccinare in sicurezza. Il problema è legato alla convenzione. L’anno scorso, nel momento più critico dell’epidemia, noi medici di medicina generale chiedemmo alle ASL di fornirci mascherine sufficienti, un presidio semplice e necessario. Ci risposero: “voi non siete dipendenti dell’ASL, non possiamo darvi quello che ci chiedete”. La conseguenza fu una strage: 337 medici di medicina generale morti in parte anche per mancanza di dpi. Lo stesso errore ora lo stanno commettendo non fornendoci l’anestesista. La convenzione - è vero - non comporta un rapporto di dipendenza ma comunque facciamo parte del Sistema Sanitario Nazionale. Oserei dire che noi siano il Sistema Sanitario Nazionale, perché mentre gli ospedali sono una cura di secondo e terzo livello, siamo noi ad occuparci del primo livello. La sanità vera è la nostra, siamo noi che stiamo al fianco del paziente, siamo noi che partecipiamo alla sua quotidianità offrendogli un servizio costante e continuo”.

- Quale piattaforma dovrete utilizzare per la registrazione del paziente, in caso di adesione “non attiva”, o per la comunicazione del numero dei pazienti, in caso di adesione “attiva”?

“Sulla piattaforma SINFONIA c’è una sezione dedicata a noi medici di medicina generale, sezione a cui possiamo accedere solo noi a questa piattaforma. Abbiamo un link con le credenziali che utilizziamo per accedere a SINFONIA e controllare i risultati dei tamponi e i dati anagrafici e clinici dei pazienti”.