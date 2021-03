Vaccini anti-Covid in farmacia, Santagada: “Siamo pronti e legittimati dalla legge"

Dopo il protocollo d’intesa siglato con i medici di famiglia, la Regione Campania potrebbe presto firmare un accordo anche con i farmacisti per il loro coinvolgimento nella campagna vaccinale anti-Covid. A legittimare la categoria professionale la Legge di Bilancio n. 178 del 30 dicembre 2020 che consente, in via sperimentale per il 2021, la somministrazione del vaccino anche nelle farmacie sotto la supervisione di medici, e l'assistenza di infermieri e personale delle Asl, e a fronte di specifici accordi con le farmacie e gli Ordini professionali che definiscano le modalità operative e i protocolli. Inoltre, una recente nota dell'Istituto Superiore di Sanità ha chiarito che il programma formativo per l’addestramento all’inoculazione in sicurezza, erogato dall’Istituto dal 23 dicembre, è rivolto anche alla professione del farmacista. Ma a che punto è l'accordo con la Regione e quando si potrà partire con le vaccinazioni in farmacia? Lo abbiamo chiesto al dott. Vincenzo Santagada, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli.

- Dott. Santagada, che ruolo avranno nei prossimi mesi le farmacie nella campagna vaccinale anti-Covid?

“Come indicato dalla Legge di Bilancio, è consentita in via sperimentale la somministrazione dei vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, sotto la supervisione di medici assistiti e, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato. Quindi, per la legge la vaccinazione si può effettuare in sicurezza anche nelle farmacie. Per quanto riguarda, invece, le modalità, queste verranno decise e disciplinate nel protocollo d’intesa con la Regione Campania che ancora non è stato siglato. Fino a poco tempo la vaccinazione in farmacia non era praticabile perché erano disponibili solo i vaccini di Pfizer e di Moderna, le cui dosi richiedono per la conservazione temperature molto basse. Con il vaccino AstraZeneca, che risponde a una catena del freddo molto meno drastica, la farmacia potrà finalmente essere coinvolta nella campagna vaccinale. L’obiettivo è vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile, per fare questo bisogna avere a disposizione una certa quantità di vaccini ma anche più luoghi di somministrazione. Qualche settimana fa è stato siglato l’accordo tra Regione Campania e medici di medicina generale per il loro coinvolgimento nella campagna vaccinale, ci aspettiamo ora che vengano coinvolte anche le farmacie in virtù della loro capillarità sul territorio e faciltà di accesso”.

- Chi somministrerà il vaccino nelle farmacie?

“Questo non è stato ancora chiarito, va disciplinato nel protocollo di intesa con la Regione. Credo che potrà farlo anche il farmacista, come recita la legge “sotto la supervisione del medico”. Il medico potrebbe rimanere a disposizione ma anche non essere presente, in fondo il coinvolgimento delle farmacie serve ad alleggerire il carico di lavoro dei medici, se questi sono obbligati a stare nelle farmacie, il nostro coinvolgimento non avrebbe senso. In Inghilterra, già da tempo, le farmacie sono coinvolte nella campagna vaccinale. Per il governo britannico i cittadini devono poter contare su una rete capillare di siti vaccinali nell’arco di pochi centinaia di metri o chilometri. L’Istituto Superiore di Sanità ha messo in essere un corso di formazione a distanza per l’inoculazione in sicurezza dei vaccini, al quale posso accedere alcuni operatori sanitari tra cui i farmacisti. In questo modo ha autorizzato anche questi professionisti a somministrare in sicurezza il vaccino anti-Covid. Ora, chi fornisce la chiavie di accesso alla piattaforma dedicata sono i Responsabili Regionali, preposti all’organizzazione delle risorse per l’applicazione del piano vaccinale sul territorio, o le Direzioni Generali e/o Sanitarie delle ASL. Per questo motivo in data 9 febbraio ho inviato una richiesta scritta all’Unità di Crisi della Regione Campania, per far sì che farmacisti iscritti all’ordine di Napoli possano accedere anche loro alla piattaforma informatica EDUISS”.

- In caso di reazioni avverse? Non è necessaria anche la presenza dell’anestesista?

“Il farmacista formato o l’operatore sanitario di un laboratorio di analisi, oltre ad avere conoscenze sulla modalità di inoculazione del vaccino, deve essere formato anche sulle conoscenze di base per il soccorso nel caso in cui si verifichino reazioni avverse”.

- Quando si partirà con le vaccinazioni in farmacia?

“La Regione ha risposto alla mia richiesta il 25 febbraio inviandomi una nota dell’ISS che recita così “Viste le richieste pervenute dagli Ordini Professionali dei Farmacisti con riferimento alla Campagna vaccinale anti-Covid.., al fine di una corretta valutazione dei farmacisti da abilitare alla fruizione del corso FAD, si chiede… l’eventuale numero massimo e i criteri di scelta da utilizzare nell’individuazione dei professionisti da abilitare”. Noi siamo pronti e disponibili, ma non so dirle con precisione quando riusciremo a partire con le vaccinazioni in farmacia. In realtà, tenendo conto che già esiste un protocollo d’intesa con la Regione Campania che disciplina l’effettuazione dei tamponi antigenici rapidi in farmacia (che possono essere fatti o all’interno di una farmacia o in un gazebo all’esterno o in locali diversi della farmacia purché in luoghi che siano all’interno della pianta organica della determinata farmacia), si potrebbe lavorare su questo protocollo già esistente per adattarlo alla nuova esigenza di effettuare il vaccino anche nelle farmacie”.

- Chi può effettuare il tampone antigenico?

“La legge prevede che non può farlo il farmacista, ma un infermiere o un biologo o un medico, professionisti con contratti a partita iva con le farmacie”.

- Un paio di settimane fa l’Ordine dei Farmacisti di Napoli ha inaugurato la Fondazione dei Farmacisti. Con quale scopo nasce la Fondazione?

“L’obiettivo della Fondazione è salvaguardare il patrimonio della professione dei farmacisti, basata su principi universalistici e solidaristici, ma nello stesso tempo adeguare anche la formazione di questi professionisti alle nuove esigenze di salute che provengono dal territorio. Una formazione continua, e quindi una categoria ben formata, consente di erogare un miglior servizio ai cittadini. Tra gli altri obiettivi c’è anche il finanziamento di nuovi progetti e rafforzare quelli già esistenti, trovare soluzioni a problemi sociali presenti sul nostro territorio, e, per ultimo, realizzare un centro culturale per farmacisti con una casa di riposo. Quindi, da un lato vogliamo conservare il patrimonio della nostra formazione adeguandola ai tempi e alle esigenze nuove, dall’altro intercettare nuove iniziative, provenienti anche da altre strutture, e promuoverle”.

- A proposito di iniziative.. “Un Farmaco per Tutti” in cosa consiste?

“Con "Un farmaco per tutti”, progetto nato sette anni fa anche con il patrocinio della Curia, raccogliamo farmaci non scaduti e con confezioni integre attraverso le farmacie. Si tratta di farmaci non più necessari per cambi di terapia o per la scomparsa di un congiunto, che, altrimenti, andrebbero buttati. Sono milioni i cittadini italiani che non possono curarsi perché non dispongono delle risorse economiche necessarie per fare visite specialistiche oppure per pagare il ticket necessario per l’acquisto dei farmaci, per queso abbiamo deciso di far partire questa iniziativa: ad oggi abbiamo donato farmaci per un valore di 3 milioni di euro attraverso gli enti assistenziali no profit. Noi accogliamo i farmaci attraverso 190 farmacie che hanno aderito al progetto: questi farmaci (ad esclusione degli stupefacenti e di quelli che necessitano della catena del freddo), vengono portati in farmacia, visionati da un professionista, provvisti di un timbro (“un farmaco per tutti - vietata la vendita”) applicato sulle confezioni, e prelevati mensilmente da una ditta autorizzata che poi li porta in una struttura dell’ospedale Annunziata. Qui i volontari, me compreso, visionano i farmaci arrivati, li catalogano e li caricano su una baca dati, dopodiché arrivano le richieste da parte degli enti assistenziali no profit sia nazionali che internazionali. I farmaci, infine, raggiungono con la loro bolla di accompagnamento, le persone in difficoltà attraverso gli enti assistenziali accreditati”.

- “Una visita per tutti” e “Un tampone per tutti”?

“Con ”Una visita per tutti” effettuiamo visite gratuite con la collaborazione di medici volontari su un camper che io ho acquistato come Ordine dei Farmacisti. Prima della pandemia ci recavamo nelle varie piazze dell’area metropolitana di Napoli, ma ora ci siamo dovuti fermare. Con “Il tampone per tutti”, invece, cerchiamo di intercettare quelle persone che sfuggono al tracciamento delle ASL e attraverso la collaborazione di strutture religiose, e, a volte ,anche delle amministrazioni comunali, dal 7 gennaio ci rechiamo quasi tutti i giorni nelle varie piazze dell’area metropolitana di Napoli per effettuare tamponi gratuiti: ad oggi abbiamo effettuato circa 4mila tamponi antigenici rapidi”.