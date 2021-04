Vaccinazioni fuori dall'orario di lavoro, il link per le adesioni per gli infermieri

L’ASL Napoli 2 Nord avvia una richiesta di manifestazione di interesse per incrementare il numero di vaccinazioni anti Covid

L’ASL Napoli 2 Nord avvia una richiesta di manifestazione di interesse per il proprio personale infermieristico in servizio con contratto a tempo indeterminato, al fine di svolgere attività lavorativa aggiuntiva al di fuori dell’orario lavorativo, presso i centri vaccinali straordinari attivati per il COVID19.

Ciascun infermiere che voglia aderire a tale manifestazione dovrà inviare una mail compilando il modulo allegato ed indirizzandolo alla mail: settore.giuridico@aslnapoli2nord.it La retribuzione di tali attività sarà definita in base ai vigenti istituti contrattuali. Tale attività si svolgerà al di fuori dell’orario lavorativo, compatibilmente con quanto previsto dalle attività istituzionali contrattualmente previste. Sarà facoltà dell’azienda tenere conto o meno delle manifestazioni di interesse di ciascun infermiere, in ragione delle proprie necessità organizzative di ciascun centro vaccinale. Il termine per aderire alla manifestazione di interesse è fissato inderogabilmente a domenica 11 aprile 2021 alle ore 20.00.

Il modulo della richiesta è disponibile qui.