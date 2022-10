Covid e influenza stagionale, Asl Napoli 1: “Pronti per vaccinazioni concomitanti”

“I numeri sono sotto controllo ma l’attenzione è alta. Le vaccinazioni per il Covid proseguono, possiamo inoculare la quinta dose ai soggetti con una marcata compromissione immunitaria, persone di età maggiore di 60 anni con una fragilità motivata, e la quarta dose a tutti i maggiori di 12 anni che non l’hanno ancora fatta. Ma non vanno dimenticate le vaccinazioni antinfluenzali. È di fondamentale importanza, soprattutto nei soggetti ad alto rischio di tutte le età, sottoporsi alle vaccinazioni antinfluenzale e anti-Covid. È possibile la somministrazione concomitante (o a qualsiasi distanza di tempo, prima o dopo). Possono essere somministrate nei centri vaccinali, nei distretti sanitari, dai medici di base. Per il Covid, le farmacie continuano a vaccinare”. A dirlo è Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli 1 centro, intervenuto su Radio Club91 nel corso della trasmissione Barba & Capelli.



“Il Covid center è stato chiuso la scorsa settimana per trasformarlo e metterlo al servizio della rete ospedaliera. Il Covid residence lo abbiamo chiuso perché per fortuna non avevamo ospiti da alcune settimane, le risorse sono state dirottate ad altre attività. Attiveremo la rete Ictus h24 ed entro fine dicembre la terapia intensiva neonatale. L’ospedale del Mare si sta caratterizzando come presidio importantissimo, anche per il territorio di competenza della Asl Napoli 3. Con la piastra del trauma siamo un riferimento per il politrauma maggiore, per la chirurgia toracica, e anche come per l’infarto. In pronto soccorso abbiamo avviato in via sperimentale un ambulatorio per i codici di bassa intensità, una strada che potrebbe essere quella giusta per alleggerire i pronto soccorso della città di Napoli”, ha aggiunto Verdoliva.