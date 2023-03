Temi insieme a Calt e al Cardarelli per i malati oncologici

«Temi SpA promuove l’impegno di CALT per garantire l’accesso alle cure. Abbiamo la possibilità, in qualità di sponsor, di fare fronte alla spesa netta del servizio di accompagnamento che questa virtuosa Associazione offre ai pazienti oncologici non autosufficienti. Grazie a CALT, le persone ammalate che non dispongono di mezzi di trasporto propri possono così viaggiare da tutta la Regione verso le strutture sanitarie che erogano le terapie. Una imprescindibile iniziativa di civiltà per le imprese: molte persone rinunciano a curarsi perché non sanno come raggiungere i centri medici». Con queste parole spiega la propria convinta adesione Francesco Tavassi, presidente di Temi SpA, eccellenza partenopea della logistica, distribuzione e consulenza doganale e licenziataria di punta di GLS.

Temi SpA conferma il proprio sostegno a CALT, il Centro Assistenza Lotta ai Tumori, che opera presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, aderendo alla terza edizione de “Lo Show del Cuore”, che si terrà venerdì 10 marzo a Villa Taurinus di Pozzuoli. L’evento è organizzato per sostenere l’attività dell’Associazione, che dal 1989 si occupa di donare attrezzature a supporto delle strutture sanitarie e il servizio di accompagnamento gratuito, con particolare attenzione a chi lotta contro il cancro e la leucemia infantile.

«Il sostegno alla qualità delle cure e all’inclusione delle persone ammalate e diversamente abili è per Temi un impegno strutturale. Nel 2021, abbiamo donato alla Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva degli Ospedali Riuniti di Ancona un letto fluidizzato. Una tecnologia medica di assoluta avanguardia nel trattamento post-operatorio delle lesioni cutanee» – illustra Tavassi – «A febbraio 2023 abbiamo finanziato l’addestramento di un cane guida per persone non vedenti, promosso dal Centro Lions Cani Guida di Limbiate».

«Quella con CALT rappresenta per Temi Spa una sinergia essenziale nell’ambito della nostra azione complessiva di Responsabilità Sociale d’Impresa. – spiega Tavassi, che conclude – Nel solco della visione di GLS per la sostenibilità a favore dell’ambiente e delle persone, Temi Spa ha sviluppato una rete di relazioni di aiuto alle realtà che si adoperano a supporto della Salute Pubblica».