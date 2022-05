Complesso tumore polmonare da operare, ma ernia jatale gigante impedisce l'intervento

Ernia jatale gigante impedisce l’intervento su un complesso tumore polmonare: l’equipe di Chirurgia Generale riposiziona in addome lo stomaco e ricostruisce il diaframma consentendo alla equipe di Chirurgia Toracica di poter eseguire l’asportazione della neoplasia.

Un intervento unico e straordinario quello eseguito nei giorni scorsi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Luigi Vanvitelli” di Napoli (diretta da Antonio Giordano) dal team della Chirurgia Generale (diretta dal professore Ludovico Docimo) e dall’equipe della Chirurgia Toracica (diretta dal professore Mario Santini).

Il professore Docimo con accesso mininvasivo laparoscopico ha pertanto liberato lo stomaco, in gran parte migrato in torace, consentendo al professore Alfonso Fiorelli di asportare il tumore in toracoscopia ad una giovane donna campana affetta dalla complessa situazione clinica.

La donna presentava una diagnosi di tumore del lobo inferiore del polmone sinistro con la risalita di parte dello stomaco per una voluminosa ernia paraesofagea. Tale condizione anatomica non consentiva l’asportazione del lobo sede tumore del polmone con tecnica mini-invasiva (lobectomia toracoscopica).

Valutato il caso clinico, si è pianificato un intervento combinato.

L’approccio polispecialistico di cui dispone il Dipartimento Medico-Chirurgico di Alta Specialità della Vanvitelli consente di offrire un elevato livello assistenziale all’utenza: la buona riuscita di un intervento così complesso e straordinario è stato possibile solo grazie al lavoro di una squadra composta da professionisti di alta specializzazione dotati delle più moderne apparecchiature.