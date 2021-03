Tomba metabolica, perché non riesci a dimagrire? Risponde l’esperta

Non riesci a dimagrire pur seguendo rigorosamente una dieta e praticando una costante attività fisica? Potresti essere caduto nella cosiddetta tomba metabolica? Un processo che può innescarsi quando si assumono meno calorie di quelle che di cui si ha bisogno: l’organismo protegge le riserve di grasso che ha bloccando il processo di dimagrimento. E, allora, in questi casi come si fa ad uscire dalla tomba metabolica? Ne abbiamo parlato con la dott.ssa, biologa nutrizionista, Diana De Falco.

- Dott.ssa De Falco, può spiegarci meglio cos’è la tomba metabolica?

“La “tomba metabolica” è una forma di “difesa” del corpo che viene attivata dall’organismo durante il percorso di dimagrimento. L'organismo attiva alcuni meccanismi che cercano di preservare le riserve adipose necessarie per la sopravvivenza, provocando uno stallo del peso”.

- Cosa può determinare la stagnazione del peso?

“Errati percorsi di dimagrimento: l’assunzione di un surplus calorico rispetto a quello necessario o diete troppo rigide che non tengono conto di fattori quali metabolismo basale ed energetico della persona, carenza o apporto non corretto di nutrienti essenziali indispensabili per esplicare le funzioni vitali o ancora diete non perfettamente in linea con quello che è il dispendio energetico della persona in funzione all’attività fisica”.

- In che modo si può riattivare il metabolismo e uscire dalla tomba metabolica?

“Variando e ciclizzando le fonti di macronutrienti della dieta (carboidrati, lipidi e proteine) durante la settimana, attraverso una dieta personalizzata ed equilibrata supportata da una corretta attività fisica”.

- Cosa si può fare (o non fare) per evitare di ritrovarsi nella tomba metabolica?

“Innanzitutto bisogna evitare di fare uno degli errori più comuni che è il digiunare o l’eliminare completamente/parzialmente fonti di carboidrati e/o grassi. Quindi evitate assolutamente i “fai da te” e affidatevi ad un esperto della nutrizione”.

- Quanto è importante seguire una dieta personalizzata?

“È importantissimo seguire una dieta personalizzata in quanto tiene conto delle abitudini individuali, stile di vita più o meno attivo, patologie e, soprattutto, perché stilata sulla base della propria composizione corporea e, quindi, delle esigenze individuali in termini di apporto in macro e micronutrienti e calorie giornaliere”.