Tumori, al Pascale il nuovo reparto di radioterapia dedicato alle cure pediatriche

"E' stato attivato, presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale" di Napoli, il nuovo reparto di radioterapia, dedicato alle cure pediatriche, dotato di apparecchiature ultratecnologiche installate in ambienti accoglienti per i bambini. Davvero una bella struttura di avanguardia pensata nell’ottica del grande obiettivo che abbiamo davanti a noi: umanizzare la nostra sanità con servizi di eccellenza sempre più a misura dei nostri concittadini", spiega in una nota il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha fatto visita al reparto.