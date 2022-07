Sintomi Covid ma con tamponi negativi, perchè accade? Risponde il primario del Cotugno

Nelle ultime settimane si stanno registrando sempre più casi di pazienti con sintomi del Covid ma che risultano negativi al tampone. Il fenomeno, emerso con la nuova ondata di contagi guidata dalla variante Omicron 5, ha catturato l’attenzione della Federazione dell’Ordine dei Medici che ha formulato tre ipotesi per spiegarlo. Secondo la prima, la sintomatologia potrebbe precedere il risultato positivo al test in quanto ad oggi, dopo due anni di pandemia e l’immunità acquisita, il sistema immunitario sarebbe più reattivo, attivandosi più velocemente contro il virus. Secondo la seconda, figlia di alcuni studi, le nuovi sottovarianti, Omicron 4 e 5, porterebbero a un minore accumulo di particelle virali nelle cellule del naso, rendendo più probabili i falsi negativi. Infine, secondo la terza ipotesi, il maggior ricorso ai tamponi fai-da-te darebbe una percentuale più elevata di falsi negativi poichè con l'auto-test è più facile prelevare in maniera erratail materiale biologico.

Ma queste rimangono solo ipotesi, anche perché ad oggi non esiste una stima ufficiale dei casi che manifestano sintomi simili al Covid ma che ottengano un esito negativo dal tampone. NapoliToday ha approfondito il tema con Alessandro Perrella, Direttore UOC malattie Infettive Emergenti e ad Alta Contagiosità dell’Ospedale Cotugno di Napoli.

Dott. Perrella, si stanno registrando casi di pazienti che hanno una sintomatologia compatibile a quella del COVID-19 ma il tampone risulta negativo, come mai?

“In realtà vi sono diverse malattie infettive che possono dare manifestazioni cliniche simili a quelle del COVID-19, in particolare quando si tratta di una flu like syndrome (sindrome simil-influenzale). Non per tutte queste sindromi esitono test di laboratorio specifici, nè generalmente si usa ricorrere a tali esami quando è presente una sintomatologia di questo tipo. Non dimentichiamo che esistono anche altri Coronavirus che possono mimare sintomi del COVID-19, come ad esempio il Parainfluenzale 4, che non sono rilevabili dal test antigenico nè molecolare per SARS-COV-2”.

Cosa è cambiato nella risposta del sistema immunitario rispetto all’inizio della pandemia?

“Nei soggetti vaccinati una migliore performance nella capacità di risposta al virus. E' come se l'organismo si stesse allenando in previsione di una gara sportiva”.

Il tampone molecolare rimane ancora quello più affidabile rispetto al fai-da-te?

“Rimane ancora il test più preciso nel discernere la tipologia di SARS-CoV-2, varianti incluse. I tamponi sono affidabili in particolare i molecolari; gli antigenici sono buoni e, in linea di massima, nella loro capacità di valore predittivo positivo risentono dell’andamento epidemico”.

Eppure ci sono casi in cui il tampone fai-da-te risulta positivo, mentre il molecolare negativo. Come mai può capitare questo?

“Questo può succedere e dipende da diversi fattori nel percorso diagnostico, ad esempio: diversa raccolta del materiale biologico in termini di quantità, esperienza dell’operatore, ecc”.

Data la situazione attuale, quindi un tampone negativo, in presenza di sintomi, non dovrebbe essere un lasciapassare per uscire?

“Se non vi sono elementi suggestivi di positività ad un test diagnostico è un’infezione come le altre per quanto clinicamente rilevante, e non necessariamente richiede isolamento”.

L’esito del test sierologico (che rivela la presenza dei due tipi di anticorpi IgG e IgM) potrebbe risolvere l’incertezza dei tamponi e capire se hai contratto o meno il Covid?

“Se il soggetto è vaccinato non ha senso, ma anche in presenza di soggetti non vaccinati il test potrebbe non essere di ausilio”.