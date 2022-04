Rosacea, cos’è, quali sono i sintomi e come si cura: risponde il dermatologo

Aprile è il mese della prevenzione della rosacea, nota anche come couperose. Si tratta di una malattia infiammatoria cronica della pelle che si manifesta con macchie rosse sul viso, in particolare sulle guance, sul naso e sulla fronte. A soffrirne in Italia sono oltre 3 milioni di persone, ovvero il 7-8% della popolazione adulta del paese. Questa dermatosi preoccupa non solo dal punto di vista clinico ma anche da quello psicologico, perché, causando segni evidenti sul volto, origina stati di ansia e sensazioni di imbarazzo in chi ne soffre, impattando negativamente sulla sua vita sociale. A sottolineare questo importante risvolto psicologico anche un recente sondaggio online condotto da Galderma tra persone affette da rosacea in diversi paesi. Dai risultati è emerso che per il 69% dei pazienti intervistati la rosacea ha avuto un impatto negativo sulla propria salute mentale e sul proprio benessere psicofisico a causa dello stigma associato alla malattia, ma, nonostante ciò, solo uno su cinque ha affrontato la questione con il proprio medico o dermatologo. In più, quasi la metà (il 48%) si è sentita sminuita dai propri coetanei, perché la malattia viene ritenuta da quest’ultimi alla stregua di un semplice rossore da emozione o vergogna e non una condizione grave della pelle.

Insieme al Dott. Marco Palla, dermatologo presso la Struttura Complessa Melanoma e Terapie Innovative del Pascale diretta dal Prof. Paolo Ascierto, scopriamo come riconoscere la malattia e trattarla al meglio, sapendo, però, che non esiste una cura definitiva per questa dermatosi, ma solo un insieme di trattamenti e rituali da introdurre nella propria routine quotidiana per convivere al meglio con la patologia.

Dott. Palla, con quali sintomi si manifesta la rosacea?

“La rosacea è una malattia cronica che interessa il viso e predilige le sue zone centrali quali naso, fronte, guance e mento. Si presenta frequentemente con improvvisi arrossamenti del viso (flushing), eritema persistente e teleangectasie, ed altre manifestazioni infiammatorie quali papule e pustole su cute edematosa. Questi sintomi sono, inoltre, frequentemente accompagnati da una infiammazione perioculare fino ad arrivare a modifiche dell’aspetto cutaneo del naso noto come "rinofima"".

L’utilizzo della mascherina può peggiorare i sintomi?

“Sì, l’utilizzo prolungato della mascherina crea un effetto simil-occlusivo sulla pelle, pertanto l’aumento della temperatura locale può determinare un peggioramento della sintomatologia. Questo, però, non deve essere un fattore limitante l’utilizzo delle mascherine che ha un fine più importante quale la protezione dall’infezione Covid-19”.

Quali solo le cause e i soggetti più a rischio?

“La rosacea è una malattia causata da diversi fattori che vanno dalla suscettibilità genetica alla disregolazione immunitaria/neurovascolare, ma si riconoscono anche fattori infettivi come demodex folliculorum e helicobacter pilory. La rosacea può colpire chiunque, ma più comunemente interessa le donne di mezza età con pelle chiara, occhi azzurri e capelli biondi, e meno frequentemente i fototipi più scuri”.

Un recente studio italiano pubblicato sul Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology ha scoperto che tra le possibili cause c’è anche l’ereditarietà..

“La rosacea ha anche una componente ereditaria e in questo studio, in particolare, è stata riscontrata una percentuale di familiarità pari al 69,2%, superiore a quella riportata in letteratura (30-50%). Questo ci suggerisce la necessita di estendere la ricerca di segni e sintomi a tutti i genitori e figli di pazienti affetti da rosacea per arrivare ad una diagnosi precoce ed adottare, quindi, sia programmi educativi sui fattori scatenanti sia mirati interventi terapeutici”.

Come viene trattata la rosacea?

“Oltre alle importanti raccomandazioni relative alla cura della pelle e alla gestione dei fattori aggravanti la rosacea, le opzioni terapeutiche variano da farmaci topici a quelli sistemici in relazione al quadro clinico che osserviamo. In casi selezionati, ed in particolare per l’eritema facciale persistente, può essere utile la terapia laser consultando un professionista adeguatamente qualificato per garantire una pratica sicura e di alta qualità”.

Come deve essere detergere la pelle di chi soffre di rosacea?

“I pazienti con rosacea, a causa della facile compromissione della funzione di barriera epidermica, e della natura sensibile e facilmente irritabile della parte interessata, necessitano di una cura delicata della loro pelle con particolare attenzione alla pulizia ed all'idratazione così come all'uso di filtri solari. Utile, quindi, lavare la pelle con saponi emollienti, idratarla regolarmente, ed utilizzare come ho detto un'adeguata protezione solare”.

Quali prodotti cosmetici e creme non sono indicati per chi soffre di rosacea?

“La scelta dei cosmetici appropriati è essenziale. Si consiglia un trucco waterproof e coprente, con un basso potenziale allergenico, e dotato di filtro solare. Il trucco minerale è ben tollerato".

Stiamo andando incontro all’estate. Il sole può aggravare la situazione?

“Il sole è un fattore aggravante per la rosacea poiché stimola l'infiammazione cutanea ed è il motivo per cui la protezione solare rappresenta un punto fondamentale nella gestione della patologia. Sfortunatamente i pazienti con rosacea sono talvolta suscettibili all'irritazione causata dagli stessi ingredienti della protezione solare. I filtri solari fisici e inorganici come titanio, ossido di zinco, sono generalmente ben tollerati”.

Cos’altro evitare per fare prevenzione?

“Un altro consiglio utile è limitare l'esposizione a fattori aggravanti noti come alcol, esposizione al sole nella fasce centrali della giornata, bevande calde e cibi piccanti. Ridurre inoltre al minimo l'esposizione ad aria condizionata, riscaldamento centralizzato eccessivo, e cosmetici perioculari in caso di rosacea oculare”.