Riso rosso e colesterolo, in che modo agisce e come consumarlo: i consigli del nutrizionista

“Grazie alla grande quantità di fibre che contiene è in grado di abbassare i livelli di LDL. Per questo motivo è fortemente consigliato a chi soffre di ipercolesterolemia. L’abbinamento ideale è con i legumi”. L’intervista al dott. Marco Amato

Molto diffuso in Medio Oriente, il riso rosso è una varietà di riso, perlopiù integrale, oggi ampiamente coltivata anche in Italia. E’ un alimento molto aromatizzato ed altamente digeribile, ricco di sali minerali, proteine vegetali, carboidrati, fosforo, e con proprietà antiossidanti. Viene considerato una cura “vegetale” perché, grazie alla grande quantità di fibre che contiene, è capace di abbassare i livelli di colesterolo cattivo (LDL), prevenendo danni al sistema cardiocircolatorio. Per questo motivo è un alimento fortemente consigliato a chi soffre di ipercolesterolemia. Il dott. Marco Amato, biologo nutrizionista e farmacista, ci spiega quali sono le sue proprietà, come il riso rosso fermentato agisce sul colesterolo e come cucinarlo.

"POPRIETA’ DEL RISO ROSSO

Il riso rosso è un riso integrale, rispetto al riso raffinato ha, infatti, un maggior contenuto di fibre e di sali minerali. È un alimento povero di grassi e una fonte importante di fosforo e magnesio. È ricco di carboidrati ma nello stesso tempo apporta all’organismo proteine vegetali. L’abbinamento ideale del riso rosso integrale è con i legumi, ad esempio ceci e fagioli, al fine di ottenere proteine complete. Questo alimento è anche una fonte importante di antiossidanti, e il consumo viene consigliato, soprattutto, per favorire il funzionamento corretto dell’intestino e per tenere sotto controllo i livelli di colesterolo nel sangue. Consumare riso rosso integrale in una corretta alimentazione, aiuta, inoltre, a ridurre il rischio di obesità e a tenere bassa la glicemia. La presenza di sali minerali rende, infine, il riso rosso un alimento che apporta benefici anche alle ossa. Riassumento, quindi, il riso rosso:

è ricco di fibre

aiuta ad abbassare il colesterolo

è una fonte di sali minerali

contribuisce a tenere sotto controllo la glicemia

fa bene alle ossa

è una fonte ricca di antiossidanti

riduce il rischio di obesità.

RISO ROSSO FERMENTATO E COLESTEROLO

Molto utilizzato negli integratori alimentari per la sua efficacia nell'abbassare i livelli di colesterolo cattivo, il riso rosso fermentato viene ricavato per fermentazione dal riso comune ad opera di un particolare microrganismo chiamato “lievito rosso” (Monascus purpureus), che, nel procedimento chimico di fermentazione, rilascia residui metabolici chiamati “monacoline”. Queste ultime, somigliando per struttura chimica e modus operandi alle ben note statine (farmaci ipocolesterolemizzanti), sono capaci di abbassare i grassi nel sangue, e in particolare il colesterolo, rendono, quindi, il riso rosso un alimento ideale per chi soffre di ipercolesterolemia.

LA MONACOLINA K

Tra le molecole rilasciate dal lievito rosso nel processo di fermentazione, la monacolina k è la più efficace nell’abbassare i livelli di colesterolo cattivo. La maggior parte del colesterolo (80%) viene prodotto dall'organismo stesso (produzione endogena), in gran parte dal fegato anche se tutte le cellule del corpo sono in grado di produrlo, mentre una piccola parte (il restante 20%) è introdotta attraverso gli alimenti che contengono colesterolo (produzione esogena). L'integrazione alimentare con riso rosso fermentato si rivela, però, ugualmente efficace perché la monacolina K è in grado di inibire l'enzima chiave della biosintesi del colesterolo, che si trova negli epatociti (cellule del fegato), normalizzando i livelli di colesterolemia totale e quelli di colesterolo LDL (cattivo).

RICETTE CON RISO ROSSO

1) Riso rosso con zucchine

Procediemento : lavare bene le zucchine, recidere le estremità e tagliarle a metà per il verso della loro lunghezza, tagliarle a spicchi e svuotarle della loro polpa, dopo bisogna affettare la buccia effettuando un taglio alla julienne e tenerle da parte. Tagliare a pezzettini la polpa estratta e metterla in padella insieme alle altre zucchine tagliate in piccole pezzi, poi sbucciare l’aglio, tagliarlo finemente ed aggiungerlo in padella insieme alla salvia, aggiungere olio evo ed un pizzico di sale iodato. Cuocere il tutto a fuoco lento per circa dieci/quindici minuti mescolando. Nel frattempo cuocere il riso in abbondante acqua bollente salata. Poi mettere un pò d’olio in una padella capiente, farlo scaldare un po’ ed aggiungere le bucce delle zucchine in precedenza preparate, e cuocere a fuoco vivo mescolando ogni tanto e a cottura ultimata metterle su carta da cucina per far assorbire l’olio in eccesso, poi quando il riso sarà pronto scolarlo e mescolarlo alle zucchine cotte in padella. Prima d’impiattare si può decorare il tutto con le bucce delle zucchine soffritte in pochissimo olio.

2) Riso rosso con crema di zucca