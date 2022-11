Radioterapia, la Regione Campania approva fabbisogno e volumi di spesa

La Giunta regionale della Campania ha approvato per l'anno 2022 il fabbisogno di prestazioni di assistenza sanitaria e i relativi volumi di spesa per la branca della radioterapia.

Si stabiliscono così - si legge in una nota di Palazzo Santa Lucia - per ciascuna azienda sanitaria i volumi annui delle prestazioni. Contestualmente è stato adottato lo schema contrattuale da utilizzare per regolare i rapporti tra le strutture private accreditate e le Asl per prestazioni di radioterapia.