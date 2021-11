Torna a Napoli la Race for the Cure, la più grande manifestazione al mondo contro i tumori del seno

L'evento in Piazza Plebiscito

Torna a Napoli a Napoli la "Race for the Cure", la più grande manifestazione al mondo contro i tumori del seno. Nella mattinata di sabato è stato inaugurato il Villaggio della Salute in Piazza del Plebiscito. Hanno partecipato al taglio del nastro, tra gli altri, il Sindaco Gaetano Manfredi, il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ed il calciatore azzurro Kalidou Koulibaly.

Le immagini tratte dalla web tv del Comune di Napoli.