Vaccino Covid, Ricciardi: "In autunno sarà necessaria una nuova dose per tutti"

"Non siamo arrivati al picco. Dobbiamo ancora aspettare perché ci stiamo confrontando con una variante del Covid estremamente contagiosa e probabilmente i numeri italiani sono sottostimati. Non dobbiamo abbassare la guardia, perché corriamo il rischio di avere un ulteriore aumento di casi". Così il professor Walter Ricciardi, consulente del ministro della salute Roberto Speranza, ha fatto il punto della situazione sul Covid in Italia nel corso di un'intervista rilasciata a Il Messaggero.

Il medico napoletano ha parlato anche dei vaccini e di quarta dose: "La vaccinazione con tre dosi non protegge completamente dall?infezione, ma protegge dagli effetti gravi del Covid, dall?ospedalizzazione e soprattutto dalla morte. Il nuovo richiamo permette ai fragili e agli over 80 di rafforzare le difese. In autunno, poi, sarà necessaria una nuova dose per tutti. L?autunno sarà un momento delicato e difficile, perché ci saranno le condizioni favorevoli per la propagazione del virus e ci sarà un?attenuazione della protezione vaccinale in tutta la popolazione. Speriamo di avere dei vaccini onnicomprensivi, perché i vaccini che oggi abbiamo non proteggono in maniera completa e gli anticorpi monoclonali, tranne in un caso, non si sono rivelati efficaci contro il virus. I risultati dei nuovi vaccini sperimentali arriveranno in autunno, dobbiamo solo aspettare. Quando arriveranno i nuovi vaccini, sarà consigliabile un richiamo per tutti".