Vaccini: la proteina Spike è la chiave per neutralizzare il virus

Produrre anticorpi contro la proteina Spike (proteina di cui il virus si serve per agganciare le cellule umane e penetrare diffondendo la malattia) vuol dire far formare dall’organismo anticorpi specifici che impediscono al virus di infettare le cellule bersaglio rendendolo di conseguenza innocuo. Ed è proprio questo il compito dei vaccini.

Attualmente? abbiamo tre vaccini con diverse composizioni:

- Pfizer

- Moderna

- Astrazeneca?

I primi due hanno una composizione per cui viene iniettato mRNA per produrre la proteina Spike Sars-Cov2, di cui il virus si serve per agganciare le cellule umane e penetrarle, ciò avviene nel momento del riconoscimento da parte del sistema immunitario con la stimolazione? della produzione di linfociti T che hanno il compito di uccidere direttamente le cellule ospiti infette dal virus e successivamente dei linfociti B responsabili della produzione degli anticorpi. Solamente l'Astrazeneca ha composizione diversa perchè utilizza un vettore virale (virus) reso innocuo e che contiene una sequenza di Dna utile a far produrre dall'organismo del paziente la proteina Spike. Relativamente all’efficacia i dati attualmente disponibili sono: Moderna 95% Dopo due settimane dalla seconda dose Pfaizer 94% Dopo la prima settimana dalla seconda dose Astrazeneneca 73% Dopo cinque settimane dalla prima dose

L’Astrazeneca è efficace in tutte le fasce d’età, abbiamo una valida risposta immunitaria negli anziani con un’efficacia dell’81%. Gli over 80 dopo una singola dose dimostrano una forte riduzione dell’ospedalizzazione, del 94%. Aststrazeneca ha il vantaggio di avere una maggiore stabilità, potendo essere usato senza particolari vincoli logistici e organizzativi. Molto probabilmente avendo composizione diversa agiscono dando una differente immunità di memoria (l’immunità di memoria è la capacità di non essere infettato dal virus ad una successiva esposizione) A tale riguardo, l’immunità di memoria attualmente non è conosciuta, è ipotizzabile che Astrazeneca avendo un vettore virale possa avere una maggiore durata temporale. Per verificare la copertura alla vaccinazione potrebbe essere utile un’analisi sierologica tramite il dosaggio degli anticorpi anti-spike ed anche per valutare il rischio di reinfezione. Premesso che sono a favore della vaccinazione, mi sembra inopportuno voler legare le varie categorie ad un specifico vaccino senza alcuna alternativa.

Prof. Corrado Perricone Ematologo e già responsabile del Centro di Immunoematologia dell’AORN Santobono Pausilipon, già componente del Consiglio Superiore della Sanità

Dott. Fabio Perricone Medicina Clinica e Sperimentale. Responsabile dei Centri S.C.O. dell’Ospedale internazionale, Clinica Ruesch e Sanatrix