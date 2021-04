Sanità, Porcelli: "Ok alla proroga scadenza esenzione ticket in Campania"

“E’ ormai ufficiale, la proroga per le esenzioni ticket può essere richiesta fino al 30 luglio, perciò non c’è bisogno di fare lunghe code in queste settimane ma si ha più tempo per richiederle. Sono molto soddisfatto che la mia richiesta sia stata messa subito in pratica dai vertici della sanità regionale e nazionale”. Così il consigliere regionale Giovanni Porcelli sullo slittamento delle scadenze per le esenzioni ticket che in queste settimane rischiavano di affollare i distretti sanitari, già impegnati con le campagne di vaccinazione.

Gli aventi dirittto all’esenzione avranno tempo sino al 30 luglio per richiedere il rinnovo e fino a quella data resteranno valide quelle attive. “E’ un momento davvero delicato e dobbiamo mettere in campo tutti gli sforzi per facilitare la vita delle persone, in particolare di coloro che soffrono di patologie: questo è il compito della politica, individuare le criticità e risolverle” ha concluso Porcelli.