Propoli, perché fa bene: tutti i benefici e gli usi di questa prodigiosa sostanza

Considerato un vero e proprio antibiotico naturale, la propoli è una sostanza prodotta dalle api e scoperta dall’uomo circa 6000 anni fa. I sacerdoti dell'Antico Egitto la utilizzavano per mummificare le salme dei faraoni, mentre i Greci e i Romani la usavano per velocizzare la cicatrizzazione di ferite o piaghe. Gli Incas del Sud America la impiegavano, invece, nella cura degli stati febbrili, mentre in Russia la usavano contro carie e infiammazioni del cavo orale. Fino al XVIII secolo, l'utilizzo della propoli era molto diffuso nella medicina popolare in diversi Paesi Europei poi cadde in disuso. Le ricerche scientifiche degli ultimi anni hanno poi riportato in auge la propoli come rimedio naturale contro infezioni e disturbi di vario genere. Ma quali sono i suoi benefici e come utilizzarla? Ce ne parla la dott.ssa, biologa nutrizionista, Ester Brucci.

- Cos’è la propoli?

"La propoli è utilizzata come rimedio fitoterapico. È una sostanza prodotta dalle api alla fine della stagione di raccolta dei pollini, tra agosto ed ottobre. Alcune api raccolgono la resina dai germogli di foglie e dalle cortecce di alcune specie di alberi; questa viene quindi trasformata in propoli ed impiegata come materiale da costruzione e da difesa, per sigillare, proteggere e rinforzare gli alveari".

- Quali sono le sue proprietà?

"La propoli è composta per lo più da resine, balsami e cere, che variano a seconda delle diverse fonti di raccolta. A queste componenti si aggiungono sempre acidi aromatici, polline, oli essenziali e sostanze organiche vegetali e minerali, presenti in una percentuale di circa il 15%. Ricca di flavonoidi e polifenoli, la propoli presenta anche un elevato contenuto di sali minerali, tra cui ferro, calcio, rame e manganese, e di vitamine del gruppo B".

- Quali sono i suoi benefici?

"La composizione di acido caffeico e flavonoidi rende la propoli un potente antinfiammatorio, efficace in persone che soffrono di asma. • Viene usata per curare bruciature, irritazioni e brufoli (li secca e li cicatrizza).

In soluzione glicolica o alcolica è utile per afte, ascessi, vescichette del cavo orale. Sui denti doloranti ha un'azione decongestionante quindi efficace anche sulle gengiviti.

La propoli dà inoltre immediato sollievo alla gola infiammata ed è un ottimo prodotto naturale preventivo contro raffreddori e influenze.

Stimola il timo, la ghiandola preposta alla regolazione del sistema ormonale ed immunitario nel periodo della pubertà.

Attiva il metabolismo delle cellule e stimola la loro divisione (questo spiega come la propoli agisca sulla guarigione delle ferite, accelerandone il decorso).

In campo geriatrico si sono osservati miglioramenti delle condizioni sia fisiche che psichiche degli anziani che la assumevano con regolarità.

La combinazione di polline e principi attivi permette alla propoli di presentare anche attività antiallergiche".

? - Come consumare la propoli?

"Le forme farmaceutiche in commercio sono numerose, ma le più frequentemente utilizzate sono: l'estratto idroalcolico, o tintura, (10-40 gocce, 2-3 volte al giorno); l'estratto secco (1 o 2 capsule da 200mg per 2-3 volte al giorno); le tavolette masticabili (1 per 3 volte al giorno); l'estratto glicolico per uso esterno, quindi creme, unguenti, lozioni, spray e collutori. Le quantità variano a seconda del motivo del loro utilizzo".