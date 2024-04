"Ridateci i pronto soccorso" sit-in dei comitati davanti alla Regione

Nulla di fatto in quasi due mesi. Era il 23 febbraio 2024 quando sindacati, movimenti, comitati, lavoratori hanno scioperato contro lo stato della Sanità in Campania. Liste d'attesa, pronto soccorso al collasso e precarizzazione del lavoro erano i temi principali sul tavolo e la Regione promise un ciclo di incontri per informare la popolazione su quanto si stesse facendo nel post Covid.

Da febbraio a oggi non c'è stato neanche un incontro ed è per questo che Usb, Comitato San Gennaro e Medicina democratica hanno dato vita a un sit-in davanti la sede della Regione al Centro direzionale. "Ci avevano promesso incontri che non ci sono stati - afferma Paolo Fierro di Medicina democratica - C'è una desertificazione dei pronto soccorso e della medicina territoriale. A questo dobbiamo aggiungere i dati che ci vedono ultimi per mortalità, livelli minimi assistenziali, mancanza di personale. Dopo il Covid promisero che avrebbero potenziato la rete territoriale e non è stato fatto".

Una buona notizia potrebbe essere la riapertura del pronto soccorso all'Ospedale Don Bosco di Napoli. Chiuso durante il Covid non è mai stato riattivato: "I presupposti ci sono - spiega Rosario Mascara di Usb - Ci è stato assicurato che si sta lavorando in questa direzione, così come ci hanno promesso che si tenderà a internalizzare i lavoratori precari. Il 20 aprile ci sarà una manifestazione proprio al don Bosco per ribadire la necessità di quel pronto soccorso".