De Luca presenta il nuovo portale salute della Regione Campania: "Semplificherà la vita dei cittadini"

Nel corso della consueta diretta social del venerdì, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione dal punto di vista della sanità in Campania, illustrando nei dettagli il nuovo portale salute che partirà dall'inizio della prossima settimana: "Lunedì parte il portale salute della Regione Campania. C'è l'app 'Campania in salute' attraverso la quale è possibile fare prenotazioni di visite specialistiche. Ricordo che le visite specialistiche sono classificate come U (urgenti), B (di media urgenza), D (differibili) o P (programmabili). Le visite urgenti vengono eseguite in non più di 48 ore. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Utilizzando il portale salute, sarà possibile anche confermare i pre appuntamenti per le seconde visite, pagare il ticket con carta di credito, prenotare, confermare e pagare on line anche per conto dei familiari. Ovviamente resta la possibilità di recarsi al centro di prenotazione dell'Asl o in farmacia, ma offriamo questo servizio via web estremamente veloce e comodo. Si può cambiare sempre via web il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, dichiarare il reddito per le esenzioni dei ticket, consultare l'elenco dei vaccini effettuati oltre che visualizzare il fascicolo sanitario elettronico. Abbiamo realizzato un servizio via web che dovrebbe semplificare enormemente la vita dei nostri concittadini e migliorare il servizio sanitario offerto".

COME FUNZIONA IL NUOVO PORTALE SALUTE

Covid, la situazione negli ospedali

Il governatore campano ha parlato anche di Covid e della situazione nelle strutture ospedaliere regionali: "Per quanto riguarda il Covid registriamo una buona tenuta. Manteniamo più o meno i ricoveri invariati nei reparti di terapia intensiva, con alcune oscillazioni nei reparti ordinari, ma tutto sommato abbiamo una buona tenuta".

Il nuovo Santobono

De Luca si è soffermato poi a lungo sulla realizzazione del nuovo ospedale Santobono nella zona est di Napoli: "Abbiamo concluso qualche giorno fa l'ultima conferenza dei servizi per la realizzazione del nuovo ospedale Santobono a Napoli. La Regione fa un investimento di oltre 300 milioni di euro per realizzare ex novo un grande centro pediatrico di valore europeo e sarà il centro regionale di pediatria, con la candidatura a diventare un centro di ricerca oltre che di cura. E' un progetto straordinario che vedrà la luce a Ponticelli, su un'area che rappresenterà un polo ospedaliero di grande valore visto che a 200 metri di distanza c'è l'ospedale del Mare. Si realizzerà anche un parco pubblico ed un asilo nido. Abbiamo bruciato i tempi per realizzare quanto prima questa straordinaria struttura, da oltre 400 posti letto. Insieme con il Gaslini, il Bambin Gesù ed il Meyer di Firenze, uno dei punti di eccellenza della pediatria nel nostro paese. Già oggi lo è, ma con il nuovo ospedale ci candidiamo davvero a realizzare una struttura di valore europeo. Partiamo a brevissimo con la gara di progettazione".

Le case di comunità

Il presidente della regione ha parlato anche del progetto relativo alle case di comunità: "Abbiamo presentato il piano per 170 case di comunità. Stiamo facendo una battaglia per avere certezze anche sui finanziamenti per il personale. Non abbiamo intenzione di realizzarle senza avere certezze su chi paga il personale".