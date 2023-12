Polmoniti nei bambini, il pediatra: “Potrebbe esserci un virus dietro l’aumento di casi”

Dopo l’impennata di casi di polmonite nei bambini in Cina, che ha messo in allerta l’Organizzazione Mondiale di sanità, anche Francia, Vietnam e Paesi Bassi stanno registrando un aumento di infezioni. I primi due casi sono stati segnalati anche in Italia, a Perugia. Secondo l’ipotesi più accreditata, dietro questo incremento ci sarebbe il Mycoplasma pneumoniae, un batterio conosciuto e diffuso soprattutto nell’infanzia. A stupire di più è che la gran parte dei casi segnalati riguarda bambini sotto i due anni, mentre il batterio in questione colpisce i più grandicelli, sopra i 5 anni.

Gli esperti invitano alla calma e ad utilizzare l'antibiotico solo se prescritto, sottolineando che al momento non c'è alcun 'alert' in merito a un aumento di polmoniti in età pediatrica nel nostro Paese. Tuttavia, secondo quanto riportato da una nota della Società Italiana di Pediatria, nella popolazione 0-18 anni si sta osservando un’elevata prevalenza di infezioni respiratorie da virus influenzali e una concomitante circolazione di virus respiratorio sinciziale (RSV) e SARS-CoV-2. “In un numero contenuto di casi - spiegano i pediatri - queste infezioni virali possono andare incontro a sovrainfezioni batteriche. Ma non si è osservato alcun aumento delle infezioni respiratorie da Mycoplasma pneumoniae”. Abbiamo fatto il punto con il dott. Rocco Russo, responsabile del Tavolo tecnico vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria.

Dott. Russo, cosa c’è dietro questa epidemia di polmoniti misteriose nei bambini in Cina?

“Partiamo da un dato: nei Paesi dove c’è una specifica sorveglianza delle malattie infettive, c’è una diversa percezione diversa delle cose rispetto ai Paesi in cui tale sorveglianza risulta essere assente o poco efficiente. L’attenzione posta da questi Paesi, come Cina, Francia, Vietnam e in ultimo Paesi Bassi ha consentito di evidenziare un picco di casi di polmoniti nei bambini. Ma non è ancora chiara la causa di questo aumento. Il dato che deve tranquillizzare, al momento, è che per fortuna nel nostro territorio non c’è alcun allarme in merito”.

L’ipotesi che arriva dalla Cina è che all’origine di questa epidemia di polmoniti ci sia il batterio Mycoplasma penumoniae. Qual è la differenza tra polmoniti virali e batteriche?

“La diagnosi di polmonite è principalmente clinica per poi eventualmente essere confermata con esami strumentali come la radiografia oppure la TC, ma per capire la reale origine batterica o virale non solo deve essere isolato il germe. Attualmente, particolarmente in Cina la causa non è ancora chiara, anche se la stessa OMS ha individuato una serie di diversi patogeni, quali ad esempio i virus influenzali e lo stesso batterio mycoplasma pneumoniae che negli ultimi due mesi sembrerebbe essere leggermente in declino. In ogni caso non sappiamo ancora se questo batterio risulti essere la causa primitiva oppure secondaria, quale complicanza conseguente ad un’infezione virale. Il Mycoplasma pneumoniae nella maggiore parte dei casi risulta essere responsabile di una sintomatologia con una entità variabile che va dalle forme lievi, a volte addirittura asintomatiche, delle vie aree superiori (raffreddore, faringite) fino a forme più severe di polmonite".

Cosa possono fare i genitori per proteggere i più piccoli?

“I genitori in primis non devono assolutamente trattare i raffreddori dei loro figlioli particolarmente con terapie antibiotiche, senza specifica ed opportuna prescrizione medica, ma devono essere anche consapevoli del valore di alcuni interventi di prevenzione, quale appunto: le vaccinazioni contro i patogeni respiratori (antinfluenzali, antipneumococcici, etc), il lavaggio delle mani, l’areazione degli ambienti chiusi, ma soprattutto evitando la frequenza scolastica per tempi adeguati in caso di sintomi respiratori. Altra cosa importante da fare è monitorare attentamente le condizioni cliniche del bambino, in maniera tale da consultare immediatamente con il pediatra. E, ribadisco, non utilizzare mai in maniera impropria gli antibiotici”.

Quali sono i sintomi cui prestare attenzione?

“La tosse che aumenta per frequenza e identità nel corso del tempo, la difficoltà respiratoria (cioè la polipnea), la febbre alta, l’inappetenza, una condizione in cui il bambino è particolarmente abbattuto. In presenza di questi sintomi bisogna consultare subito il pediatra, il quale, previa visita medica prescriverà lo specifico trattamento terapeutico o suggerire ai genitori di portare il piccolo in ospedale, specialmente se ha meno di 6 mesi”.

A spaventare è anche la resistenza all’azitrimicina riscontrata in molti piccoli pazienti con polmoniti..

“L’abuso improprio di antibiotico causa l’antibioticoresistenza. Il continuare a somministrati antibiotici senza motivo, fa sì che crei una sorta di protezione, perché vuole sopravvivere, e quindi una resistenza agli stessi farmaci. Gli antibiotici macrolidi (azitromicina, claritromicina) sono farmaci che fanno bene nel momento in cui c’è una diagnosi confermata di infezione batterica, altrimenti non hanno alcuno effetto. E va anche detto che i macrolidi non sono i farmaci di prima scelta nel caso di forme polmonari. Prima di somministrare antibiotici deve essere individuata la causa certa dell’infezione. Al momento è stato registrato un aumento dei casi, ma non siamo a conoscenza delle motivazioni alla base. Se non abbiamo un riscontro diagnostico, non possiamo stabilire se quella polmonite è batterica o virale. Se il bambino ha una polmonite di origine batterica allora sarà necessario un approccio terapeutico con l’antibiotico, ma se è una forma virale ad aver scatenato la polmonite, l’antibiotico andrà solo a curare la complicanza batterica, ma non l’infezione virale che l’ha scatenata”.

Come vengono trattate le polmoniti di origine virale?

“Non vengono trattate con terapie antibiotiche, ma solo con il trattamento empirico, l’ossigenoterapia e l’idratazione nel caso in cui il bambino non si alimenti in maniera adeguata”.

Quindi, secondo lei, poiché l’antibiotico sembra non rispondere nella gran parte dei casi, potrebbe trattarsi di polmoniti di origine virale?

“E’ un’ipotesi, sì. L’ipotesi secondo me più acclarata è che i bambini abbiano contratto un’infezione virale sulla quale si è sovrapposta una complicanza batterica. Dico queste perché non siamo a conoscenza in letteratura di epidemie da mycoplasma. Allora, considerando che siamo nella stagione influenzale, dove non circola solo il virus dell’influenza ma tantissimi altri virus, magari all’origine di queste polmoniti potrebbe esserci qualche forma virale che ha un maggior impatto nei bambini. D’altronde le curve di sorveglianza dei casi da influenza mostrano che l’impatto è maggiore nei bambini 0-4 anni. Potrebbe esserci dunque all’origine un virus influenzale. Tuttavia bisogna anche riflettere su un dato: le fasce d’età colpite nei Paesi che hanno segnalato un’epidemia di polmoniti tra i bambini sono diverse. Nei Paesi Bassi, la fascia maggiormente colpita è quella 5-14 anni, in Francia la fascia è 0- 2 anni, in Cina la fascia 0-4 anni. Quindi c’è anche una differenza tra paese e paese. Ecco perché bisogna capire bene qual è anche l’ecologia del paese dove si verificano queste manifestazioni. L’unica cosa che per ora possiamo fare è monitorare con attenzione la situazione, come stanno facendo il Ministero e gli organi di sorveglianza, e aspettare di vedere come si evolve. Abbiamo la fortuna di essere allertati, e in ogni caso siamo pronti a gestire una eventuale emergenza, cosa che non c’è al momento. Attendiamo delle risposte più concrete dai paesi in cui è in corsa l’epidemia, che staranno rilevando campioni e facendo un’indagine sierologica per capire realmente l’origine. Nel frattempo i genitori facciano la loro parte proteggendo i bambini con la vaccinazione antinfluenzale”.