Il Pascale "tra i 50 migliori ospedali del mondo": arriva il prestigioso riconoscimento

Per la prima volta il Pascale entra nella classifica dei migliori ospedali del mondo stilata dal prestigioso Newsweek. Il Pascale è al 40esimo posto su 50 ospedali. La classifica tiene conto del tenore e all'aspettativa di vita, alle dimensioni della popolazione, al numero di ospedali e soprattutto alla disponibilità di dati relativi ad ogni aspetto del servizio ospedaliero. Il Pascale precede ospedali di Tokyo, della Germania e del Regno Unito.

Un riconoscimento prestigioso: in Italia solo altri cinque ospedali sono nei primi cinquanta. "Per i suoi standard di assistenza eccellenti", scrive il Newsweek per motivare la posizione.