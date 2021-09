Pascale, librerie mobili in tutti i reparti per alleviare la degenza dei malati

Nell’Istituto dei tumori di Napoli sono stati allestiti pannelli mobili dotati di Qr code e libri sospesi per mitigare la permanenza in ospedale dei pazienti

Manuali, ricettari, romanzi, ce n’è per tutti i gusti nelle librerie a disposizione dei pazienti del Pascale, dove i malati possono prendere libri in prestito da leggere e lasciarne altri. Non una sola libreria, più librerie, almeno una in ogni reparto e siccome di spazi disponibili per librerie vere e proprie non ce ne sono a sufficienza, i libri sono sospesi su pannelli mobili dotati anche di Qr code che dà la possibilità di scaricare il libro associato al telefono della persona che lo inquadra. Il progetto si chiama "Il libro sospeso", parte da un’idea della direzione scientifica e rientra nell’ambito delle attività destinate al miglioramento organizzativo dell’Istituto dei tumori di Napoli.

"Questa iniziativa – dice il direttore scientifico Nicola Normanno – è stata presa per migliorare le condizioni dei nostri pazienti durante la degenza, in un’ottica di sempre maggiore umanizzazione delle cure. Inoltre, con questa proposta, vogliamo creare intorno all’Istituto una catena di volontariato, tra chi li dona e appena il Covid ce lo consentirà, chi li distribuisce. Oltre ai libri le bacheche consentono di scaricare anche informazioni relative ai percorsi e alle ricerche del nostro Istituto".

Contemporaneamente all’allestimento dei pannelli è, infatti, partita anche la richiesta di donazione dei libri da parte delle librerie, ma anche dei privati cittadini. I libri che andranno ad arricchire le “bacheche” verranno donati dalle librerie che risponderanno all’avviso di manifestazione di interesse (posto in allegato) pubblicato sul sito istituzionale e sulla pagina fb dell’Istituto dei tumori di Napoli. La distribuzione dei libri e la consegna ai reparti e ai pazienti, saràaffidata ai volontari delle associazioni (tramite comitato consultivo e partecipativo dell’istituto) presenti in ospedale appena finiranno le misure restrittive contro il Covid.

Per i pazienti c’è anche la possibilità di portare il libro a casa. I pannelli sono stati prodotti dalla "Marotta e Cafiero editori” e dalla “Scugnizzeria”, libreria indipendente. "La malattia sia fisica che mentale - dice il direttore generale, Attilio Bianchi – porta all’isolamento, il libro aiuta a mantenere un contatto con il mondo, allontanando dal pensiero fisso del dolore o dalla preoccupazione per la propria situazione. Il libro sospeso va, dunque, in questa direzione, aiutare non solo con la diagnosi e la cura il paziente ma anche con lo spirito. Insomma un’iniziativa volta alla presa in carico del paziente a 360 gradi".