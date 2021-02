"L'IRCCS che vorrei", firmato protocollo d'intesa tra il Pascale e Cittadinanzattiva

Questa mattina, nella sala Consiglio dell'Istituto dei tumori di Napoli Fondazione G.Pascale, è stato siglato un protocollo di intesa tra il polo oncologico più grande del Mezzogiorno e Cittadinanzattiva nazionale. Il progetto si intitola "L’IRCCS CHE VORREI. Quando la competenza scientifica incontra la competenza civica e insieme lavorano per venire incontro alle esigenze dei pazienti".

A tenere a battesimo la nuova alleanza, unica nel suo genere, il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri che è intervenuto all'incontro in videoconferenza da Roma. “Si tratta di un’iniziativa importante e un’occasione straordinaria per coinvolgere i cittadini su rilevanti temi sanitari che interessano tutti", ha dichiarato il viceministro soffermandosi sull'importanza del sistema della rete, fondamentale in tutte le attività e più che mai in quelle sanitarie. "Perché - come ha ammonito Sileri -, tutti siamo potenziali pazienti". Il Protocollo prevede un percorso di valutazione civica con particolare attenzione ai temi della qualità dell’assistenza, dell’umanizzazione, dell’innovazione e della partecipazione; un maggior coinvolgimento della cittadinanza, delle associazioni e della comunità più estesa per favorire un dialogo e un confronto continuo tra i cittadini e le istituzioni; l’implementazione del modello della medicina personalizzata a partire dall’ambito oncologico, promuovendo la qualità dell’assistenza, cominciando dalla Carta della qualità in chirurgia e dalla Carta della qualità dei DH onco-ematologici, sostenendo il tema dell’umanizzazione delle cure e lotta al dolore inutile e il rafforzamento di un raccordo con la medicina territoriale e la continuità alla rete ospedale-territorio.

Il protocollo è stato siglato dal direttore scientifico del Pascale, Gerardo Botti, dal direttore generale dell'Irccs, Attilio Bianchi e dal segretario generale di Cittadinanzattiva, Antonio Gaudioso. Un’attività, questa che parte oggi e che ha l’obiettivo di dimostrare come gli IRCCS, eccellenze della ricerca scientifica, possano avere un ruolo completo anche nell’assistenza sanitaria. "1+1=3 Competenza scientifica e competenza civica insieme - conclude il manager dell’Istituto, Bianchi - per incrementare il valore delle nostre attività. La partecipazione come contributo al miglioramento di quello che facciamo ogni giorno. L’IRCCS CHE VORREI è un sogno che da oggi facciamo in tanti".