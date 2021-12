Cure per patologie femminili, due "Bollini Rosa" a Villa Betania: è un'eccellenza nel Paese

Un grande risultato per un ospedale napoletano. Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, ha assegnato i Bollini Rosa per il biennio 2022-2023 agli ospedali che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie che riguardano l’universo femminile e quelle che riguardano trasversalmente uomini e donne in ottica di genere. Villa Betania di Ponticelli ha ricevuto 2 Bollini Rosa ed è riconosciuto come un’eccellenza tra gli ospedali italiani

“Nonostante le difficoltà legate alla difficile emergenza sanitaria causata dalla pandemia, ancora in corso, abbiamo messo in campo tutte le nostre risorse per garantire continuità assistenziale e soprattutto i servizi, le iniziative e i progetti della medicina di genere”, ha spiegato Cordelia Vitiello, presidente della Fondazione Evangelica Betania e dell’Ospedale Evangelico Betania. “In particolare, durante le fasi più acute del Covid e i lockdown, abbiamo creato accessi e percorsi separati per le donne in gravidanza e le patologie oncologiche. In questa direzione vanno anche l’adesione al GOM, il Gruppo Oncologico Multidisciplinare della Campania, e l’istituzione di una breast unit".

La valutazione delle strutture ospedaliere e l’assegnazione dei Bollini Rosa è avvenuta tramite un questionario di candidatura composto da oltre 400 domande, ciascuna con un valore prestabilito, suddivise in 15 aree specialistiche più una sezione dedicata alla gestione dei casi di violenza sulle donne e sugli operatori sanitari. Un apposito Advisory Board, presieduto da Walter Ricciardi, Professore di Igiene e Sanità Pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha poi validato i bollini conseguiti dagli ospedali.

A partire dal 10 gennaio 2022 sul sito www.bollinirosa.it sarà possibile consultare le schede degli ospedali premiati, suddivisi per regione.