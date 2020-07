Super obeso e con un tumore al rene: operazione delicatissima al Pascale

Obeso, 190 chili, un paziente del Cilento di 41 anni con un tumore al rene ha dovuto girovagare molti ospedali prima di esssere assistito in modo corretto. Come riporta una nota del Pascale, l’uomo non trovava il letto o non trovava la tecnologia, oppure i medici sconsigliavano l’operazione considerata la stazza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La svolta è avvenutoa nell'Istituto tumori Pascale di Napoli con l'equipe chirurgica di Sisto Perdonà . Per operarlo il team del Pascale ha dovuto fare ricorso a speciali sistemi di supporto e di lavoro. C'è voluta quasi un'ora per posizionare il paziente sul letto operatorio, letto ovviamente non conforme al suo peso e che ha necessitato quindi di supporti speciali. Una volta attaccato ai bracci del robot da Vinci tutto è filato liscio. Al paziente è stato asportato il rene e ora sta bene.