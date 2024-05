Operazione record a paziente di 101 anni al San Leonardo

Una protesi di anca biarticolare è stata impiantata a un paziente di 101 anni nell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. L'intervento, eccezionale per l’età del paziente, conseguente a una frattura sottocapitata del collo del femore, è stato eseguito dal primario del reparto di ortopedia del presidio ospedaliero stabiese Roberto Cirillo, coadiuvato dal dottor Lorenzo Panico. Il paziente è stato sottoposto ad anestesia loco regionale praticata dagli specialisti Mario Salvatelli e Vincenzo Tarasco. Il 101enne ha iniziato subito la fisioterapia nello stesso reparto di ortopedia e dopo pochi giorni è già in buone condizioni e riesce a stare in piedi.

"Il risultato - sottolinea la Asl Napoli 3 Sud - è stato ottenuto grazie al lavoro di equipe svolto dal personale medico e infermieristico del blocco operatorio in collaborazione con quello del reparto di ortopedia del San Leonardo. A Castellammare, nell’anno 2023, le fratture di collo femore trattate in pazienti anziani ultra 65enni sono state 205, la quasi totalità con esito positivo. Numeri significativi raggiunti grazie all’impegno degli operatori sanitari, ma anche al lavoro incessante della direzione strategica e di presidio nell’ottica di assicurare servizi sempre più efficaci ai cittadini dell’Asl Napoli 3 Sud".