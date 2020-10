Giovane con grave deformità operato grazie a un start-up napoletana

Aveva il gomito destro fortemente deformato a causa di una brutta frattura in età pediatrica. La deformità, nata da una profonda compromissione della cartilagine di crescita, ha modificato gravemente la morfologia del braccio impedendo a un giovane di 16 anni di compiere anche i gesti più semplici.

Motivo per cui è stato necessario un intervento chirugico, eseguito all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. L’equipe della Chirurgia della spalla e del gomito ha applicato una tecnica chirurgica innovativa sviluppata con la start up biomedicale napoletana E-Lisa. “La soluzione di questo difficile caso – commenta il Ceo e fondatore, Fabrizio Fiorentino – ci ha reso particolarmente fieri perché il giovane paziente ha trascorso una vera odissea alla ricerca di qualcuno disposto a trattare la grave deformità. Siamo molto soddisfatti per aver contribuito al buon esito dell’intervento chirurgico prospettando al giovane una vita normale e siamo felici di aver collaborato con il dott. Rotini e la sua equipe che ha avuto il coraggio di affrontare un caso estremamente complesso. L’obiettivo del nostro progetto è proprio questo: essere di supporto ai chirurghi nei casi più difficili e ad oggi possiamo vantare una profonda esperienza nel campo grazie ai numerosi casi risolti con le nostre tecnologie.”

Le immagini del test pre-operatorio all'Ospedale Rizzoli di Bologna

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Allegati