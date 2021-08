I 9 benefici dell’ananas

Dolce, fresco e colorato, l’ananas è tra i frutti estivi più amati e apprezzati da adulti e bambini. Dalla polpa (ricca di vitamina C) al succo (con proprietà drenanti che aiutano a smaltire i liquidi in eccesso), è un frutto dagli innumerevoli benefici, e si può mangiare in tutti i mesi dell’anno. E’ poco calorico, quindi ideale per chi è a dieta, e fornisce importanti sostanze all’organismo come fibre, potassio, rame, calcio, magnesio, betacarotene, tiamina, B6, e folati. La gran parte dei suoi benefici sono dovuti all’enzima bromelina in esso contenuto, che ha un effetto drenante e antinfiammatorio, oltre a favorire la digestione delle proteine. Per questo motivo, l’ananas andrebbe consumato sempre a fine pasto. Ma i suoi effetti benefici non finiscono qui. Scopriamoli insieme al Dott., biologo nutrizionista, Marty Fierro, che ci consiglia anche alcune ricette sfiziose per consumarla.

"Benefici e proprietà dell’ananas:

Combatte la ritenzione idrica e sgonfia la pancia grazie alla bromelina Aiuta alla digestione grazie al contenuto elevato di fibre Riduce l’ipertensione per l’elevato contenuto di potassio e la minima quantità di sodio E’ utile contro tosse e raffreddore grazie alla sua potente azione antinfiammatoria Depura l’organismo grazie all'apporto d’acqua che favorisce l’eliminazione delle tossine e la diuresi Rafforza denti e ossa grazie alle sue proprietà antiossidanti Rende la vista più efficiente grazie al contenuto di betacarotene Ha un azione anti-age sulla pelle perchè contrasta l'attacco dei radicali liberi e rallenta il processo di invecchiamento cutaneo Rafforza il sistema imnunitario grazie alla bromelina

Ricette

1) Ananas alla piastra con miele e cannella

Ingredienti: ananas, miele, zucchero di canna, cannella in polvere, foglioline di menta.

Procedimento: grigliate le fette di ananas; una volta che le fette di ananas saranno ben rosolate da entrambi i lati, adagiatele su un piattino di portata e insaporitele con i miele e lo zucchero di canna; profumate con le foglioline di menta e la cannella in polvere.

2) Insalata con gamberi nell'ananas

Ingredienti: ananas da circa 1 kg, gamberi 450 g, pomodorini ciliegini 240 g, peperoncino 1, erba cipollina 6 fili, menta 5 foglie, olio extravergine d’oliva q.b., aglio 1 spicchio, sale fino q.b., insalata mista (songino, riccia, spinaci, carote, rucola) 150 gr.

Procedimento: versate olio, uno spicchio di aglio e i gamberi sgusciati in padella e fateli rosolare da entrambi i lati; in una ciotola ponete l’insalata mista, aggiungete i pezzetti di pomodoro, poi versate anche l’ananas a pezzi; unite anche gamberi precedentemente saltati; quindi passate ad aggiungere gli aromi nell’insalata: l’erba cipollina, la menta tritata ed il peperoncino fresco; aggiungete infine il sale a piacere e un filo d’olio evo.

3) Pollo all’ananas

Ingredienti: ½Petto di pollo, 2 fette di ananas, olio di oliva q.b., sale q.b., 2 cucchiai di salsa di soia, zenzero fresco q.b.

Procedimento: in una padella capiente mettiamo un pò di olio di oliva con zenzero grattugiato, lasciamo rosolare un attimo poi aggiungiamo anche il pollo a tocchetti e lo facciamo rosolare bene per qualche minuto, a fiamma vivace; quando il pollo è rosolato, aggiungiamo la salsa di soia e proseguiamo la cottura un minuto ancora, aggiungiamo infine anche l’ananas a cubetti e un pò di sale e cuociamo per qualche minuto; quando il pollo è ben cotto possiamo servire con erba cipollina tagliata piccola".