Nasce la “Scuola di Leucemie Acute”: tra i fondatori un medico e ricercatore napoletano

Un momento di confronto e formazione tra i maggiori autorevoli ricercatori in campo internazionale e nazionale, con l’obiettivo di approfondire una tra le più complesse patologie onco-ematologiche: la leucemia acuta. È la School of Acute Leukemia, l’innovativa esperienza culturale rivolta a giovani medici ematologi e professionisti sanitari operanti nel campo dell’oncoematologia, organizzata dalla società SOHO Italy e promossa dall’IRST “Dino Amadori” IRCCS, che si terrà in modalità virtuale dal 15 al 17 marzo 2021. Si tratta di un match tra una “Young Faculty” ed una “Senior Faculty”, formata da specialisti che in base al tema, alimenterà la discussione ed il confronto in merito ai lavori presentati e risultati raggiunti. I giovani relatori under40 che comporranno la “cantera”, una ventina, sono stati selezionati sulla base dei lavori sottomessi ad Hematology Reports, rivista ufficiale della società scientifica, che pubblicherà anche gli atti dell’evento.

“La Scuola – spiega Giovanni Martinelli, Direttore Scientifico IRST IRCCS e co-Presidente SOHO Italy e SOHO School – ha l’obiettivo di delineare il presente e futuro del trattamento e delle ricerche su questa patologia; vogliamo dare vita ad una vera e propria “cantera” che metta a confronto esperti di valore internazionale con alcuni promettenti medici-ricercatori under40, con l’obiettivo di creare e condividere nuovi progetti a favore dei pazienti”. Aggiunge il dott. Claudio Cerchione, medico ematologo IRST IRCCS, co-Presidente SOHO Italy e fondatore della SOHO Italy School of Acute Leukemia: "Fino a qualche anno fa la prognosi delle leucemie acute mieloidi e linfoblastiche era davvero infausta, poche erano le terapie e di scarsa efficacia: gli ultimi 4-5 anni infatti hanno inaugurato una nuova era nella terapia delle Leucemie Acute, con l'avvento e l'approvazione di molteplici terapie mirate, importanti progressi nello sviluppo di terapie immunitarie, inclusi anticorpi monoclonali, approcci con cellule CAR-T ed altre innovazioni. Al tempo stesso, vi è un crescente studio sulla biologia dei tumori, con la scoperta di nuovi bersagli molecolari, che consentono programmi di cura personalizzati e lo sviluppo di nuove combinazioni di farmaci e nuove terapie, così come avviene in altri tumori onco-ematologici. La Scuola nasce per dare una spinta ulteriore in questa direzione permettendo di creare un gruppo misto di giovani ed esperti provenienti da tutto il mondo che avranno l’opportunità di confrontarsi e condividere le evidenze scientifiche ed i risultati delle proprie ricerche".

L'evento a cura della SOHO ITALY è presieduto dal dott. C. Cerchione e dal Prof G. Martinelli, (IRST Meldola), e annovera all’interno del board scientifico il Prof. F. Locatelli (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ROMA), Prof. H. Kantarian, Prof.M. Konopleva, Prof.E. Jabbour, Prof.N. Daver, Prof.F. Ravandi (MDACC Houston), Prof.A. De La Fuente (MDACC Madrid), Prof. J.M. Ribera (Institut Català d'Oncologia, BADALONA Spain). Scopo della Società Scientifica SOHO Italy è l'integrazione delle attività clinico-scientifiche dell'Ematologia italiana e il miglioramento dell'approccio clinico-terapeutico ai pazienti con neoplasie ematologiche. Durante i precedenti eventi la partecipazione è stata raggiunta anche da discenti provenienti in maggioranza dagli USA e Spagna, Emirati Arabi, India e Brasile, confermando così in ambito internazionale la rilevanza della onco-ematologia in Italia.

I temi salienti saranno divulgati tramite i più influenti media di informazione del settore partner dellla SOHO ITALY: VJHEMONC, VUMEDI e PHARMASTAR. Attraverso la SOHO Italy e le numerose iniziative messe in campo, IRST “Dino Amadori” IRCCS si conferma centro dove è massimo l’impegno nella cura tramite numerosi protocolli di ricerca e nella diagnosi delle leucemie acute, grazie al consolidato gruppo di professionisti composto dai già citati prof Martinelli e dr. Cerchione, oltre alle dott.sse Maria Benedetta Giannini, Marianna Norata e il dr. Giovanni Marconi. Il gruppo opera all’interno della Struttura Semplice Ematologia e Trapianti CSE, diretta dal dr. Gerardo Musuraca. Tutti gli EMATOLOGI e ONCO-EMATOLOGI, oltre ai professionisti sanitari operanti in questo campo, sono invitati a partecipare all'evento virtuale! L’iscrizione è gratuita e disponibile al link: https://www.sohoitaly.it.