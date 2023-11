A Napoli il Congresso "Natura, Ambiente, Alimentazione, Uomo"

Da domani, e fino a sabato 5 novembre, alla Scuola Militare della “Nunziatella”, si terrà il 5° congresso NAU - Natura, Ambiente, Alimentazione, Uomo, organizzato dalla Società Italiana di Andrologia (SIA). Il focus dell’evento è quello di aumentare la consapevolezza e l’attenzione alla salute maschile in relazione all’ambiente che ci circonda, agli alimenti di cui ci nutriamo e all’integrazione con micronutrienti.

Da sempre la Societa? Italiana di Andrologia, guidata dal napoletano Alessandro Palmieri, Professore di Urologia all’Università Federico II di Napoli, ha considerato la prevenzione delle patologie andrologiche uno dei suoi principali obiettivi scientifici e divulgativi e questo evento contribuira? ulteriormente a sottolineare la stretta relazione tra il benessere dell’uomo e l’ambiente in cui vive. Nel corso del NAU 5 si discuteranno i temi caldi legati all’invecchiamento, alla salute riproduttiva e sessuale, ai rapporti tra alimentazione e patologie andrologiche, all’importanza di una corretta prevenzione. Attenzione sara? data all’utilizzo di integratori e nutraceutici sia per mantenere lo stato di benessere, contrastando cosi? i fattori di rischio ambientali, sia per trattare il paziente andrologico.