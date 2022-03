Mese del Fiocchetto Lilla, in Piazza del Gesù Nuovo un gazebo informativo sui disturbi del comportamento alimentare

Marzo è il Mese del Fiiocchetto Lilla, dedicato all'informazione e alla sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA). In Italia la piaga dei DCA è particolarmente profonda: si stima che siano approssimativamente oltre 3 milioni le persone che ne soffrono. E la pandemia non ha fatto altro che aggravare la situazione. Per l'occasione l'Associazione Ananke organizzerà insieme a ilfilolilla (associazione genitori e familiari di persone con DCA), iniziative per sensibilizzare e informare su questo importante tema.

A partire dal 15 marzo sarà allestito un gazebo in Piazza del Gesù Nuovo a Napoli dove esperti, psicologi e dietisti, forniranno informazioni utili per sensibilizzare adolescenti, ma anche genitori e insegnanti, su un argomento così delicato e particolarmente attuale.

“Quest'anno, la nostra associazione ha organizzato un gazebo informativo, per fornire informazioni sulle attività di sostegno che offriamo ai genitori e ai familiari dei ragazzi che soffrono di DCA. Data l’importanza di queste patologie, possiamo contare anche sulla collaborazione del Comune di Napoli”. Così la respondabile de ilfilolilla, Michela Avitabile, ha sottolineato l’importanza della sinergia con le Istituzioni per una corretta divulgazione delle informazioni sui DCA.