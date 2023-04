Melanoma, Ascierto: "Vi spiego come funziona il nuovo vaccino a mRNA"

Entro il 2030 potrebbe essere disponibile una serie di vaccini a mRNA contro diversi tipi di cancro. Ad annunciarlo il direttore sanitario dell'azienda farmaceutica Moderna, Paul Burton, a qualche mese dalla diffusione dei dati preliminari della sperimentazione clinica di fase 2 su un vaccino a mRNA contro il melanoma, sviluppato da Moderna insieme alla multinazionale tedesca Merck. La studio (Keynote 942), coordinato dal Perlmutter Cancer Center di New York, ha coinvolto 157 pazienti con melanoma di stadio III o IV (considerati ad alto rischio di recidiva), di cui 107 trattati con il vaccino (mRNA-4157/V940) in combinazione con un farmaco immunoterapico anti-PD-1 (Pembrolizumab), e gli altri 50 con il solo Pembrolizumab. I risultati hanno mostrato una riduzione statisticamente significativa del rischio di recidiva o morte del 44% nei pazienti trattati con la combinazione rispetto agli altri trattati con la sola monoterapia, ma anche che la combinazione ha un profilo di tossicità molto simile a quello della monoterapia.

Ora questi risultati promettenti sono stati presentati ufficialmente al Convegno annuale dell'American Association for Cancer Research in corso ad Orlando (Florida). "Questi - ha commentato Paolo Ascierto, Direttore dell'Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative del Pascale di Napoli - sono i primi risultati che dimostrano un miglioramento della Relapse-Free Survival rispetto alle cure standard nel trattamento della terapia adiuvante dei pazienti con melanoma ad alto rischio. Lo studio Keynote 942 è il primo studio randomizzato che dimostra come un approccio personalizzato con una vaccinazione verso neoantigeni specifici dia un beneficio ai pazienti con melanoma. Molto presto incomincerà uno studio di fase 3 mirato a confermare i dati del Keynote 942. In Italia lo studio dovrebbe partire a giugno".

Un vaccino personalizzato che aiuta l’immunoterapia

"Questi dati - continua Ascieto - ci fanno ben sperare per un altro studio a cui, come Pascale, stiamo partecipando: lo studio della Evaxion Biotech. Concettualmente molto simile e basato su un vaccino a mRna somministrato in associazione ad un anti-PD-1, a differenza, però, dello studio di Moderna, il vaccino viene somministrato come trattamento di prima linea nel melanoma. Anche in questo caso un frammento del tessuto tumorale viene processato per fabbricare il vaccino a mRna; nel frattempo il paziente inizia il trattamento con pembrolizumab e, dopo circa 8 settimane, si aggiunge questo vaccino. Posso dire con orgoglio e non poca commozione che ci troviamo all’inizio di una nuova possibile rivoluzione: un vaccino personalizzato che aiuta l’immunoterapia attualmente in uso e che potrebbe diventare una strategia pan-tumorale, non solo per il melanoma".

Come vengono ‘fabbricati’ i vaccini anti-cancro a mRNA

A differenza dei vaccini classici, che servono a prevenire lo sviluppo della malattia, i vaccini a mRNA sono ‘terapeutici’, cioè insegnano al sistema immunitario a riconoscere le cellule tumorali e annientarle. Più precisamente inducono - un pò come fanno i vaccini anti-Covid contro la proteina Spike - una risposta immunitaria contro una proteina specifica (“antigene tumorale”) della cellula cancerosa, in modo che il sistema immunitario la distrugga.

Questi vaccini sono, inoltre, 'personalizzabili' in base alle mutazioni tumorali del singolo paziente. "Si prende un pezzo di tessuto tumorale del paziente - spiega Ascierto - e lo si invia presso un laboratorio specializzato dove viene processato. Un algoritmo particolare a questo punto seleziona diversi neoantigeni (molecole riconosciute ‘estranee’ dall’organismo e tipiche di quel particolare tumore e di quella particolare persona), scegliendo quelli che potrebbero generare una maggior risposta immunologica. Su questi, viene sviluppato la molecola di RNA messaggero che diventerà il vaccino vero e proprio".