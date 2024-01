Melanoma Sarah Ferguson, Ascierto: "Chi ha i capelli rossi rischia di più"

"La prevenzione rappresenta l'arma più importante contro i tumori, la diagnosi precoce consente al solo atto iniziale chirurgico di poter curare definitivamente questo tumore che altrimenti potrebbe essere molto aggressivo". Così il presidente della Fondazione Melanoma e oncologo al Pascale di Napoli, Paolo Ascierto, ha commentato la notizia di Sarah Ferguson, duchessa di York, che ha annunciato di avere un melanoma, dopo la diagnosi dello scorso autunno di un tumore al seno in fase iniziale.

"In linea generale non dovrebbe esserci alcuna attinenza tra il precedente tumore al seno e la scoperta del melanoma", sostiene l'esperto. "Anche perché -prosegue Ascierto il nuovo tumore è stato diagnosticato alla duchessa di York in seguito a una visita di ricostruzione della mammella. Tuttavia, anche in questo caso, si dimostra come la diagnosi iniziale rappresenti un'arma fondamentale alla lotta al cancro, anche per la Fergusson, che con coraggio ha reso nota la propria diagnosi di melanoma trasformandola in un invito alla prevenzione".

Sottoporsi a controlli periodici è ancora più importante quando si presentano alcune particolarità della pelle come Sara Ferguson. "La duchessa di York - sottolinea Ascierto - ha i capelli rossi, quindi una pelle molto sensibile alla radiazioni ultraviolette e un pò più a rischio per i tumori della pelle". "Anche se oggi abbiamo molti farmaci per curare queste malattie oncologiche, il melanoma in particolare, - conclude l'oncologo vale sempre il motto 'prevenire è meglio che curare'".