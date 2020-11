Medicina estetica, alla Federico II parte il Master diretto dal Prof. D’Andrea

Un master di II livello in Medicina Estetica all’Università Federico II di Napoli. Parte il percorso post laurea per formare specialisti nel campo, fortemente voluto dal direttore scientifico, nonché direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica dell’Università di Napoli Federico II Francesco D’Andrea. «L’idea di istituire un Master di Medicina Estetica - dice D’Andrea - nasce dalla constatazione della carenza di specifiche figure professionali nel settore e dal diffuso interesse della collettività e della classe medico-scientifica nei riguardi di questa disciplina e dei suoi sviluppi farmacologici e tecnologici».

OBIETTIVI FORMATIVI

La Medicina estetica è una disciplina che si occupa della costruzione o ricostruzione dell'equilibrio psicofisico individuale e si rivolge a persone che desiderano migliorare la propria immagine attraverso la risoluzione dei propri inestetismi. Una disciplina che ha dunque come obiettivo il miglioramento della qualità di vita; ma anche un settore della medicina estremamente particolare e in continua espansione che affonda le radici in campi e aree talvolta molto distanti tra loro. Il Master mira all'apprendimento e all'approfondimento cognitivo e applicativo delle metodiche di Medicina estetica e si rivolge a laureati in Medicina e Chirurgia e specialisti in Chirurgia Plastica o altre discipline affini (dermatologia, maxillofacciale, angiologia, geriatria, endocrinologia). Il Master prevede un percorso formativo intensivo di tipo teorico e pratico, della durata di 2 anni, strutturato in 10 moduli (5 per anno) con 3.000 ore complessive di didattica onnicomprensiva che vada oltre una specifica preparazione settoriale, divise tra lezioni teoriche e stage pratici sui pazienti al fine di formare una figura medica specifica che colmi il “vuoto professionale” oggi esistente in questo settore. Al termine del corso verrà conseguito il Diploma Universitario di Master in Medicina Estetica, titolo di studio con valore legale ai sensi del D.M n 270 del 22.10.2004. L’ufficio amministrativo responsabile delle carriere degli studenti è l’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master (USSM) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. La struttura di Ateneo responsabile della gestione amministrativa e contabile è il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Info: https://www.masterinmedicinaestetica.com