Il Mandarino dei Campi Flegrei previene l’invecchiamento e contrasta il Covid: il ruolo di polpa, buccia e semi

Che il mandarino flegreo fosse ricco di antiossidanti (e di altre proprietà organolettiche) derivanti dall'ambiente e dai terreni vulcanici in cui cresce era già noto. A scoprire che queste sostanze sono racchiuse non solo nella polpa, ma soprattutto nella buccia e nei semi è stato un gruppo di ricercatori dei dipartimenti di Biologia e di Scienze Chimiche dell’Università Federico II. La ricerca, pubblicata recentemente sulla rivista scientifica Antioxidants, ha evidenziato come questa varietà campana del frutto sia ricca di sostanze antiossidanti utili non solo per combattere i radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo, ma anche per contrastare l’infezione da Sars-CoV-2.

I benefici degli antiossidanti

Gli antiossidanti sono sostanze rappresentate nell'alimentazione da alcune vitamine come la vitamina A, la vitamina C e la vitamina E, da minerali come rame, zinco e selenio, e da altri nutrienti come carotenoidi e polifenoli. Gli alimenti che ne contengono maggiormente sono quelli di origine vegetale, come frutta e verdura, ma si trovano anche nel pesce, nel latte e nei latticini. Assumere alimenti ricchi di antiossidanti è importante per la nostra salute perchè queste sostanze contrastano efficacemente l’azione dei radicali liberi, molecole di scarto che si generano continuamente nel nostro organismo come sottoprodotti dei naturali processi di respirazione cellulare. I radicali liberi sono i principali responsabili dello stress ossidativo e quindi dell'invecchiamento cellulare (correlato all’insorgenza di alcune patologie come diabete, obesità, malattie cardiovascolari e neurodegenerative). Ma oltre a rallentare l’invecchiamento cutaneo, gli antiossidanti apportano anche altri benefici come prevenire patologie cardiovascolari e patologie tumorali, proteggere la vista e rafforzare i capelli.??

Lo studio federiciano

Lo studio, condotto nei laboratori dei dipartimenti di Biologia e di Scienze Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha scoperto come parti del frutto comunemente considerate scarto alimentare, costituiscano in realtà un vero e proprio scrigno di antiossidanti che variano significativamente in base al grado di maturazione. In particolare, nei semi e nella buccia del Mandarino dei Campi Flegrei sono stati trovati un elevato numero di flavonoidi. Sostanze come la naringina e la rutina sono presenti in grandi quantità insieme alla quercetina. Quest’ultima, secondo recenti studi scientifici riportati in letteratura, pare possa, inoltre, avere un ruolo importane nel trattamento delle sindromi legate all'infezione da SARS-CoV-2.

Ad avere contribuito allo studio fornendo i campioni (non trattati) prelevandoli da agrumeti dell’Area Flegrea, l’Associazione no-profit “L’Immagine del Mito”, attiva nei territori di Bacoli e Pozzuoli.

La “Festa del Mandarino dei Campi Flegrei”

Il Mandarino dei Campi Flegrei è un prodotto tradizionale campano, piantato per la prima volta a Napoli nel Real Orto Botanico nel 1816 e nel Parco della Reggia di Capodimonte, la cui produzione continua a tramandarsi ancora oggi di generazione in generazione. Al fine di promuovere il terrirorio flegreo puntando su uno dei prodotti locali tra i più rappresentativi della zona (il Mandarino flegreo) l’Associazione “L’Immagine del Mito” organizza ogni anno appuntamento annuale, la “Festa del mandarino dei Campi Flegrei”, che si tiene nel periodo ottobre-febbraio, proprio durante la maturazione e la raccolta dei popolari agrumi. “L’iniziativa - ha affermato il presidente dell’Associazione, il dott. Domenico Ferrante - nasce dalla necessità di rivalutare un mercato che, nonostante la storia e le proprietà organolettiche del frutto, risulta in declino. Da una parte si contraggono le aree coltivabili adatte, dall’altra spuntano ibridi più facilmente edibili come le clementine e il mandarancio che stanno orientando altrove le scelte del consumatore. Tuttavia per le sue specificità e per la sua flessibilità di impiego, ci sono comunque buone possibilità di sviluppo del mandarino in un mercato di nicchia, grazie anche a ricerche come quella condotta presso la Federico II”.

Come riutilizzare gli scarti alimentari

La scoperta dello studio federiciano spinge a una riflessione sul possibile riutilizzo degli scarti alimentari del frutto. La qualificazione degli scarti alimentari è, infatti, un nodo cruciale nella ricerca di nuova ricchezza e nuovi modi per ridurre l’impatto ambientale. Secondo gli esperti, il riutilizzo degli scarti della filiera agro-industriale contribuirebbe a rendere più sostenibile l'eccessivo sfruttamento delle risorse agricole riducendo l'impatto sull'ambiente. Alla luce di questo, i risultati della ricerca federiciana, potrebbero, quindi, aprire nuove prospettive sulla possibilità di rilanciare in questo caso il frutto dei Campi Flegrei anche in altri settori come l’industria farmaceutica e quella cosmetica, soprattutto in considerazione del fatto che il mandarino flegreo è un prodotto regionale e, in quanto tale, rende nulli i costi di importazione della materia prima.