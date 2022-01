Mandarino flegreo, lo studio: buccia e semi sono una vera e propria miniera di composti antiossidanti

Una ricerca sul mandarino dei Campi Flegrei, condotta nei laboratori dei Dipartimenti di Biologia e di Scienze Chimiche dell'Università Federico II di Napoli e pubblicata sulla rivista scientifica Antioxidants, ha messo in evidenza l'elevato presenza di sostanze antiossidanti contenute non solo nella polpa del frutto, ma soprattutto nella buccia e nei semi.

I risultati dello studio hanno evidenziato come buccia e semi, generalmente considerate scarto alimentare, costituiscano una vera e propria miniera di composti antiossidanti che variano in maniera significativa in relazione al grado di maturazione dei frutti. In particolare sono stati identificati e quantificati un cospicuo numero di flavonoidi. Sostanze come la naringina, l'esperidina e la rutina sono presenti in quantità apprezzabili insieme alla quercetina che, secondo ultimi studi riportati in letteratura, sembra essere una molecola importante nel trattamento della sindrome da SARS-CoV-2.

L'associazione no-profit "Immagine del Mito" (Bacoli, Pozzuoli) ha contribuito a questo studio fornendo i frutti provenienti da agrumeti non trattati dell'area flegrea. Alla luce dei risultati ottenuti, l'obiettivo condiviso dai ricercatori e dal presidente dell'associazione, Domenico Ferrante, è la rivalutazione dell'area dei Campi Flegrei attraverso la valorizzazione del mandarino, tra i prodotti locali più rappresentativi di questa zona. L'appuntamento annuale più importante in questo contesto è la "Festa del mandarino dei Campi Flegrei", organizzata dall'associazione l'"Immagine del Mito" nel periodo ottobre-febbraio, corrispondente alla maturazione e alla raccolta dei frutti.

Il contenuto intrinseco di antiossidanti presenti specialmente nella buccia e nei semi, apre la strada a nuovi scenari 'green' circa la riutilizzazione dei sottoprodotti del mandarino flegreo non solo in ambito alimentare, ma anche nel campo dell'industria farmaceutica e cosmetica, riducendo così al minimo l'impatto dei residui sull'ambiente.